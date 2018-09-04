Українська тенісистка Цуренко вийшла в чвертьфінал US Open
Українка Леся Цуренко пройшла у чвертьфінал престижного турніру серії Великого шлему US Open.
У США 29-річна українка перемогла чеську тенісистку Маркету Вондроушову з рахунком 6:7, 7:5, 6:2.
19-річна чеська тенісистка - наймолодша в основній сітці цьогорічного US Open.
Вондроушова посідає 103 місце в світовому рейтингу.
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Цуренко вперше у своїй кар'єрі пройшла у чвертьфінал турніру.
Далі вона зустрінеться з 20-річною Наомі Осака з Японії.
Осака займає 19 місце у світовому рейтингу тенісисток, а Цуренко - 36.
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