Українська тенісистка Цуренко вийшла в чвертьфінал US Open

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Українка Леся Цуренко пройшла у чвертьфінал престижного турніру серії Великого шлему US Open.

У США 29-річна українка перемогла чеську тенісистку Маркету Вондроушову з рахунком 6:7, 7:5, 6:2.

19-річна чеська тенісистка - наймолодша в основній сітці цьогорічного US Open.

Вондроушова посідає 103 місце в світовому рейтингу.

Цуренко вперше у своїй кар'єрі пройшла у чвертьфінал турніру.

Далі вона зустрінеться з 20-річною Наомі Осака з Японії.

Осака займає 19 місце у світовому рейтингу тенісисток, а Цуренко - 36.

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