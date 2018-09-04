Армії пропонують звертання "панове"

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На сайті Верховної Ради опублікували законопроект про зміни до військових статутів.

Згідно з текстом, який подав президент, пропонується нова форма вітання: "Слава Україні" - "Героям слава".

Також хочуть ввести альтернативну форму звертання для військових. На додачу до старого "товариші" пропонується "панове".

Однак "панове" визначено саме як альтернативне, оскільки воно йде у дужках.

Законопроект визначений президентом як невідкладний.

Звертання "пан" вже було у військових статутах Збройних сил України як альтернатива "товаришу", проте Верховна Рада скасовувала його у 2004 році.

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