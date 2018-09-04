Протести у Хемніці: тисячі людей прийшли на концерт проти расизму

Копирайт изображения REUTERS Image caption Концерт став відповіддю на масові акції протесту ультраправих

Близько 65 тисяч людей прийшли на концерт проти расизму в місті Хемніц на сході Німеччини.

Наприкінці серпня в місті пройшли демонстрації ультраправих екстремістів та їхніх противників після вбивства німця, у якому підозрюють двох мігрантів.

У безкоштовному концерті взяли участь відомі німецькі групи Die Toten Hosen, Kraftklub і Feine Sahne Fischfilet.

Панк-групи та хіп-хоп виконавці виступали під гаслом "Нас більше", у відповідь на лозунг ультраправих "Ми - люди". Багато відвідувачів скандували: "Нацистів геть".

Організаторам довелося змінити місце проведення для того, щоб вмістити всіх, хто бажав потрапити.

Концерт почався із хвилини мовчання, щоб вшанувати громадянина Німеччини, який став жертвою вбивства.

Після цього співак з групи Kraftklub звернувся до натовпу. "Ми не наївні. Ми не маємо ілюзій щодо того, що можна влаштувати концерт і цим врятуєш світ, - сказав виконавець. - Але інколи важливо показати, що ти не один".

Копирайт изображения Getty Images Image caption Багато людей прийшли на концерт з антинацистськими гаслами

Не обійшлося і без опонентів. Президента Німеччини Франка-Вальтера Штайнмаєра розкритикували деякі консерватори за те, що він поширив посилання на цей захід на своїй сторінці у Facebook.

Їхнє обурення пов'язане із тим, що один з гуртів з ультралівими поглядами, які брали участь у концерті, раніше виступав за насильство.

Відповідь на протести

Концерт став відповіддю на масові акції протесту прибічників ультраправих поглядів, що прокотилися містом після вбивства громадянина Німеччини.

У ніч на 26 серпня в Хемніці 35-річний німець загинув під час бійки, в якій брали участь до десяти осіб різних національностей. Двоє людей дістали поранення.

Протягом тижня після вбивства у місті тривали масові акції протесту: на мітинги виходили і ті, хто виступає проти міграційної політики влади, і противники ксенофобії.

Демонстрації подекуди переростали в сутички з поліцією та масові безлади.

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