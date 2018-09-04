Слідом за ЄС: Україна може скасувати переведення годинників

Копирайт изображения Getty Images

Якщо Європейський Союз відмовиться від переведення годинників, то Україна слідом теж може ухвалити таке рішення, повідомили BBC News Україна в уряді.

Нещодавно стало відомо, що Єврокомісія пропонує припинити переведення часу навесні і восени.

Для того, щоб ця пропозиція стала законом, потрібна підтримка 28 національних урядів та депутатів Європарламенту.

Якщо ЄС ухвалить це рішення, то в українському уряді теж розглянуть імовірність таких змін.

В Міністерстві економічного розвитку у відповідь на запит BBC News Україна повідомили, що країна взяла курс на євроінтеграцію, а значить має імплементувати європейське законодавство.

Чинний в Україні порядок обчислення часу є оптимальним та узгодженим з міжнародною практикою.

"Враховуючи викладене, у разі ухвалення ЄС рішення про скасування переходу на літній час, Мінекономрозвитку звернеться до Кабінету міністрів щодо можливості внесення відповідних змін до порядку", - йдеться у заяві відомства.

Там додали, що економічне обґрунтування щорічного переходу на літній час та інформація про зменшення споживання електроенергії під час переведення годинників у Мінекономрозвитку відсутні.

В Україні переводити час на одну годину вперед почали влітку 1981 року - разом із рештою СРСР.

З того часу періодично виникали дискусії щодо доцільності переведення годинників. А в жовтні 2011 року Верховна Рада навіть ухвалила рішення залишити літній час постійним.

Проте після критики з боку експертів та громадян за кілька місяців рішення скасували.

Наміри ЄС

Копирайт изображения Getty Images

Зараз у Євросоюзі годинник переводять на одну годину навесні і восени, як і в Україні.

Подробиць запропонованих змін Єврокомісія ще не оголосила. За одним з варіантів кожна країна-член ЄС має самостійно вирішити, залишатися їй на зимовому чи літньому часі.

Втім, комісія попереджає, що зміни в часі, нескоординовані між країнами ЄС, можуть завдати економічних збитків.

Опитування засвідчило, що 80% з 4,6 мільйона респондентів закликали скасувати перехід між зимовим та літнім часом, повідомляє німецький телеканал ZDF.

Зважаючи на тривалу процедуру ухвалення рішень в ЄС, зміни навряд чи стануться цього року.

Чому європейцям не подобається перехід на зимовий час?

Комісія цитує результати досліджень, які свідчать про негативний вплив переведення годинника на здоров'я.

Копирайт изображения УНІАН

Скасувати перехід між зимовим та літнім часом по всьому Євросоюзу закликала Фінляндія, після того як петиція з таким закликом набрала в країні понад 70 000 підписів.

Переведення запровадили у 1980 році для зменшення витрат на електроенергію.

Втім, на думку Єврокомісії, економія електроенергії завдяки сезонним змінам часу є недоведеною.

А як загалом у світі?

Стрілки на літній і зимовий час переводять у країнах Європи, у більшості штатів США та території Канади, деяких країнах Південної Америки та Африки, у Новій Зеландії та частково в Австралії.

Деякі країни відмовлялися від переведення часу, а потім знову поверталися, як США та Німеччина.

В Азії та Африці годинники переважно не переводять. Японія, наприклад, відмовилася від переведення годинників у 1950-х роках.

У Росії у 2011 році вирішили назавжди залишитися на літньому часі. Це викликало невдоволення росіян, оскільки взимку світловий день змістився на вечірні години. Тож у 2014 країна перейшла до постійного зимового часу. Це знову не влаштувало усіх, і у 2016-му кільком регіонам дозволили перевести стрілки вперед.

Прихильники переведення вважають, що це заощадить електроенергію і зменшить кількість аварій на дорогах.

Їхні опоненти вважають, що економія електроенергії від зміни часу сумнівна, до того ж дітям доводиться іти до школи ще в темряві, що може бути небезпечним.

На їхню думку, сезонні коливання часу також погано впливають на здоров'я.

Стежте за нами в Telegram! Ми щодня надсилаємо добірку найкращих статей.