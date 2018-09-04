Півроку до виборів: Тимошенко лідирує у рейтингах. Хто далі?

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Фонд "Демократичні ініціативи" і Центр Разумкова оприлюднили нові рейтинги можливих кандидатів у президенти, а також політичних партій.

Серед опитаних, голоси за кандидатів в президенти розподілилися так:

Юлія Тимошенко - 13,9% Анатолій Гриценко - 6% Петро Порошенко - 5,8% Вадим Рабінович - 5,3% Володимир Зеленський - 5,1% Юрій Бойко - 4,8% Олег Ляшко - 4,5% Святослав Вакарчук - 4,6% Володимир Гройсман - 2,2% Андрій Садовий - 2%

Ще 16,8% поки що не визначилися, за кого голосувати на виборах навесні 2019 року.

Опитування проводилось з 16 по 22 серпня 2018 року на території України, за винятком анексованого Росією Криму і територій Донецької та Луганської областей, які не контролює уряд.

Опитано 2019 респондентів віком від 18 років. Похибка не перевищує 2,3%.

Директор соціологічних програм Центру Разумкова Андрій Биченко відзначив, що, враховуючи похибку, майже неможливо визначити кандидата, який має зараз найбільші шанси на друге місце.

За його словами, у нового кандидата теж ще є "шанс вийти в другий тур".

У порівнянні з попереднім опитуванням Демініціатив і Центру разумкова від травня 2018 року, рейтинг Тимошенко залишився майже незмінним, рейтинг Гриценка впав на 3,4%.

Значно впав рейтинг Юрій Бойка - з майже 8,4% до 4,8%.

Впав на 1,8% і рейтинг чинного президента, проте він все одно вийшов на третє місце в нинішньому рейтингу.

2,9% підтримки втратив Олег Ляшко, 1% втратив Святослав Вакарчук.

Єдиним у порівнянні двох опитувань, чий рейтинг трохи зріс, крім Тимошенко, став Володимир Зеленський.

У травні його підтримувало 5% респондентів, а у серпні - 5,1%.

Вибори в Верховну Раду

За результатами опитування, симпатії респондентів розподілилися так серед кандидатів в парламент:

"Батьківщина" - 13,9% "Громадянська позиція" - 6,6% "За життя" - 6,1% "БПП - Солідарність" - 5,7% "Опозиційний блок" - 5,5% "Слуга народу" - 5,2% "Радикальна партія" - 4,7% "Самопоміч" - 3% "Свобода "- 2,1%.

17,3% респондентів не знають за кого голосувати на парламентських виборах у жовтні 2019 року.

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Директор Фонду "Демократичні ініціативи" Ірина Бекешкіна зазначила, що на цих виборах роль лідера партії є важливішою для виборців, ніж на попередніх.

Лідерами парламентського списку в травневому опитуванні були "Батьківщина", "Громадянська позиція" та "Опозиційний блок".

У порівнянні з травнем рейтинг "Батьківщини" зріс на 1,3%. Вона і "Слуга народу" (0,2%) - єдині партії, які показали зростання.

Рейтинг "Громадянської позиції" впав на 4,1%, "Радикальна партія" - 3,2%, "Опозиційного блоку" - на 3%, "БПП-Солідарність" і "Самопоміч" - 2,1%, "За життя" - 2%, "Свобода" - 1,2%.

Регіони та вік виборців

Юлія Тимошенко отримала більшу за інших політиків підтримку в усіх регіонах України, крім Донбасу, де лідером є Вадим Рабінович.

Найбільшу підтримку вона здобула серед респондентів з Центральної та Західної України. Анатолія Гриценка більше підтримують саме на Заході, на другому місці - Центральна Україна.

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Молодь (18-29 років) найбільше підтримує Володимира Зеленського та Святослава Вакарчука - 9,5% та 9,1% відповідно. На третьому місці за підтримкою в молоді - Юлія Тимошенко.

Також Тимошенко має більшу за інших кандидатів підтримку серед інших вікових груп виборців. Максимум підтримки Юлія Тимошенко має у людей старше 60 років - 20,2%.

Найбільшу підтримку серед молоді, за словами Бекешкіної, отримала партія "Слуга народу".

30,1% респондентів вважають, що після виборів президента ситуація в країні не зміниться, а 29,4% вважають, що вона зміниться на краще.

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