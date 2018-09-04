Тайфун у Японії: шестеро загиблих, мільйон людей закликали евакуюватися

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Берегів Японії досяг найпотужніший тайфун за останні 25 років. Місцева влада повідомляє, що жертвами "Джебі" вже стали принаймні шестеро людей, близько 160 отримали ушкодження.

У вівторок країну накрили дощі і сильний вітер, швидкість якого досягає 172 кілометрів на годину.

Через негоду в Осацькій затоці танкер врізався в один з місцевих мостів, у Кіото обвалився дах залізничної станції.

В префектурі Каґава на острові Сікоку потужні пориви вітру перекинули вантажівку.

Фото: на Японію налетів найбільший тайфун за 25 років

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Зупинено рух низки потягів, зокрема між Токіо та Хіросімою. Скасовано сотні авіарейсів.

Влада закликала більше мільйона громадян, що проживають на небезпечних територіях, почати самостійну евакуацію.

Без електрики лишилися будинки десятків тисяч людей.

Прем'єр-міністр країни Сіндзо Абе попросив людей "діяти для порятунку життя, зокрема, евакуюватися з територій, що можуть постраждати від негоди, заздалегідь".

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За словами представників метеорологічної служби Японії, тайфун може спричинити потужні пориви вітру, зсуви та затоплення, а також сильні грози та торнадо.

Очікується, що найближчим часом тайфун продовжить рухатися на північ і поступово ослабне.

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