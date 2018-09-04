Вартість Amazon сягнула $1 трлн: раніше це вдавалося лише Apple
Amazon стала другою компанією у світі, ринкова вартість якої сягнула 1 трильйона доларів. Раніше цю позначку вдавалося здолати лише Apple.
У вівторок акції Amazon на біржі NASDAQ на деякий час зросли до максимальних 2050,5 доларів - це майже на 2% більше у порівнянні із рівнем закриття попередніх торгів.
Саме в цей момент ринкова вартість онлайн-гіганта перевищила 1 трильйон доларів. Щоправда, згодом акції знову впали в ціні.
Вартість Apple сягнула $1 трильйона
Засновник Amazon Безос обійшов Гейтса в списку найбагатших
Таким чином Amazon став другою компанією в історії, вартість якої - хоча й лише на деякий час - досягала трильйону. Раніше це вдавалося тільки Apple, яка подолала знакову позначку 2 серпня.
Щоб досягти такого ж результату, Amazon знадобилося трохи менш ніж п'ять тижнів.
Цей успіх - чергова перемога в історії компанії, заснованої Джеффом Безосом у 1994 році. Ключовий бізнес, на якому заробляє Amazon, - онлайн-торгівля.
Лише минулого року дохід компанії склав $178 мільярдів.
Сам Джеф Безос вважається найбагатшою людиною у світі. Його статки оцінюють у 150 - 167 мільярдів доларів.
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