До фіналу “Міс Англія” вперше увійшла конкурсантка в хіджабі

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Сара Іфтехар, що вивчає право в одному з британських університетів, стала першою фіналісткою конкурсу "Міс Англія", яка носить хіджаб.

Дівчина проживає у місті Гаддерсфілд і боротиметься за перемогу в конкурсі з 49 іншими фіналістками.

20-річна студентка працює візажистом і часто публікує в Instagram фотографії, на яких одягнена в традиційні пакистанські вбрання. Нещодавно вона здобула перемогу в конкурсі "Міс Гаддерсфілд".

"Я не розраховувала на те, що творитиму історію. Я пишаюся цією перемогою. Проте я звичайна дівчина і всі ми матимемо рівні можливості на майбутньому конкурсі", - каже Іфтехар.

За її словами, вона вирішила взяти участь в "Міс Англія", "щоб трохи розважитися".

"Хіба те, що я хочу покривати голову та одягатися скромно, є проблемою? Я така ж, як інші конкурсантки".

"Якщо я відправлю таке послання, це може мотивувати інших людей брати участь у змаганнях", - додає Іфтехар.

На сторінці, що дівчина використовує для збору коштів на дитячу благодійність, вона пише: "Я беру участь у "Місс 2018", аби показати, що у краси немає визначення. Кожен прекрасний по-своєму: вага, раса, колір шкіри чи форми не мають жодного значення".

Серед інших фіналісток конкурсу - Софі Холл, на тілі якої лишилися шрами, залишені після нападу на неї: минулого року зловмисник вилив кислоту на дівчину та ще 22 відвідувачів нічного клубу в Лондоні.

Переможниця "Міс Англія" представлятиме свою країну на міжнародному конкурсі "Міс світу", що проходитиме наприкінці року в Китаї.

"Міс світу" щороку транслюється у 120 країнах і цього року пройде в 68-й раз.

Останнім часом дійство часто критикують і називають таким, що "викликає деградацію".

У 2011 році близько сотні демонстрантів влаштували протест проти конкурсу, який, за їх словами, схожий на "ринок великої рогатої худоби".

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