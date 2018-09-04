Саудівська Аравія запровадить штрафи за “онлайн-сатиру”
Представники саудівської влади кажуть, що будуть карати всіх, хто публікуватиме в соціальних мережах сатиричні матеріали, які "висміюють або порушують громадський порядок, релігійні цінності та суспільну мораль".
Кожен, хто публікуватиме подібні матеріали може отримати покарання у вигляді до п'яти років в'язниці або штраф у розмірі 800 тисяч доларів.
Місцева влада і раніше переслідувала критиків уряду, але новий закон може поставити їх у ще більш скрутне становище.
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Минулого року поліція здійснила цілу серію затримань опонентів: під арешт потрапили десятки саудівських активісток, що борються за права жінок, правозахисників, інтелектуалів та священнослужителів.
Найвідомішим проповідником, якого затримали правоохоронці, є Салман аль-Ода. В соцмережах на нього підписані близько 14 мільйонів людей.
У вівторок саудівські активісти і члени родини чоловіка повідомили, що прокурори хочуть, аби його засудили до смертної кари.
61-річний чоловік був затриманий восени минулого року - незабаром після того, як у своєму Twitter висловився про покращення відносин з Катаром. В результаті його звинуватили в підбурюванні до зміни влади.
Представники уряду поки офіційно не підтвердили інформацію про смертну кару для аль-Ода, але про вимоги прокурорів вже встигли написати кілька провладних видань Саудівської Аравії.
Адам Кугл з організації Human Rights Watch написав у своєму Twitter: "Смертна кара у такій справі, як ця, - це новий рівень репресій".
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