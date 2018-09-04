Отруєння британки в Еймсбері: експерти підтвердили використання “Новачка”

Дон Стерджесс

Image caption Дон Стерджесс померла 8 липня

Експерти Організації із заборони хімічної зброї (ОЗХЗ) підтвердили, що причиною смерті 44-річної британки Дон Стерджесс була та сама нервово-паралітична речовина, яку використовували під час спроби вбивства Сергія Скрипаля та його доньки Юлії.

Звіт ОЗХС підтвердив висновки, які раніше зробила британська сторона.

45-річного Чарлі Роулі та 44-річну Дон Стерджесс госпіталізували 30 червня з будинку в місті Еймсбері, що неподалік від Солсбері, де за кілька місяців до цього отруєними знайшли Сергія Скрипаля і його доньку Юлію.

Спочатку лікарі припускали, що Роулі і Стерджесс отруїлися неякісним героїном або кокаїном, але згодом поліція знайшла у їх будинку пляшку із отрутою.

Аналіз в лабораторії Портон-дауну підтвердив, що в пляшці знаходилася нервово-паралітична речовина "Новачок".

Як пляшка потрапила до будинку Роулі - невідомо.

Дон Стерджесс померла 8 липня. Чарлі Роулі деякий час знаходився у критичному стані, але в результаті вижив. Його виписали з лікарні 20 липня.

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Глава МЗС великої Британії Джеремі Хант висловив подяку ОЗХЗ за незалежну і професійну роботу з визначення речовини, використаної в Еймсбері.

"Нерозсудливість російської держави під час ввезення нервово-паралітичної речовини до Великої Британії та повне нехтування безпекою суспільства - жахливе і безвідповідальне", - додав міністр.

Британська поліція продовжує розслідування отруєнь в Еймсбері і Солсбері і наразі покладає провину за обидва інциденти на Росію.

Російська сторона свою причетність заперечує.

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