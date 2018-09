В США масово спалюють кросівки Nike. Чому?

Копирайт изображения Getty Images

Американський футболіст Колін Капернік, який раніше показово ігнорував гімн США, став обличчям нової рекламної кампанії Nike. Невдоволені американці в знак протесту спалюють кросівки і псують продукцію виробника спортивного одягу.

Колін Капернік привернув до себе увагу ЗМІ два роки тому. Перед одним із матчів у серпні 2016 року він показово залишився на лавці запасних під час виконання гімну США. У вересні того ж року під час гімну він встав на одне коліно.

Таким чином гравець висловлював протест проти расової дискримінації в США і занадто жорстокого, на його думку, ставлення місцевої поліції до афроамериканців.

"Я не маю наміру вдавати, що пишаюся прапором країни, в якій утискають темношкірих і людей іншого кольору шкіри. Це важливіше за футбол", - коментував свої вчинки Капернік.

Значна кількість американських футболістів підтримали колегу. "Краще встати на коліно, ніж підняти руки догори і бути застріленим", - заявив Маршон Лінч, ще один популярний футболіст.

Президент США Дональд Трамп розкритикував поведінку спортсменів. Він порадив Каперніку пошукати іншу країну, а Національній футбольній лізі - звільнити всіх футболістів, які демонструють неповагу до гімну країни.

Nike обрала Каперніка обличчям кампанії, що присвячена 30-річчю слогана Just Do It. Виробник одягу наголосив, що Капернік - один із найвидатніших спортсменів свого покоління.

На офіційний постер з футболістом додали надпис: "Вір у щось. Навіть якщо заради цього доведеться пожертвувати всім".

Рішення Nike спровокувало критику з боку патріотично налаштованих американців. У Twitter почав набирати популярність хештег #BoycottNike, під яким користувачі почали викладати фото і відео, на яких вони спалюють кросівки Nike.

Багато хто псує продукцію спортивного бренду.

"Сан-Франциско Фортинайнерс", команда, за яку грав Капернік, офіційно не засуджувала рішення футболіста бойкотувати гімн США.

Однак у 2017 році контракт з ним не продовжили. Зараз гравець судиться з НФЛ. Він підозрює клуби у змові з метою завадити йому продовжити кар'єру.

