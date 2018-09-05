Російські літаки обстріляли сирійський Ідліб, загинули мирні жителі

Копирайт изображения AFP Image caption Від авіаудару постраждали міста, які утримують повстанці

За повідомленнями гуманітарних організацій, російські та сирійські літаки здійснили обстріл позицій повстанців у сирійській провінції Ідліб.

Внаслідок авіаударів загинули 13 мирних жителів, повідомляє сирійський центр моніторингу за дотриманням прав людини.

Рада безпеки ООН проведе зустріч щодо ситуації в Ідлібі у п'ятницю, повідомила посол США в ООН Ніккі Гейлі.

За кілька годин авіаударів президент США Дональд Трамп у Twitter застеріг Росію, Сирію та Іран від "нерозсудливої атаки" на Ідліб, заявивши, що це стане "величезною гуманітарною помилкою" і загрозою для життів сотень тисяч людей.

Речник президента Росії Дмитро Пєсков, який раніше називав Ідліб "розсадником тероризму", знехтував попередженням і заявив, що сирійські збройні сили збираються "розібратися з цією проблемою".

ООН застерігала, що в разі масштабної атаки ситуація може обернутися гуманітарною катастрофою.

Як повідомив сирійський центр моніторингу за дотриманням прав людини, російські літаки здійснили близько 30 авіаударів по майже 16 районах, які утримують повстанці, на заході провінції Ідліб, в горах провінції Латакія та на рівнині Сахль аль-Ґаб.

За повідомленням організації, російські авіаудари сталися вперше за 22 дні. Атака відбулася після того, як троє урядових військових загинули від обстрілу повстанцями у провінції Латакія.

Чому Ідліб важливий?

Копирайт изображения AFP Image caption Сотні тисяч людей в Ідлібі і без того живуть у складних умовах

Сирійська армія та їхні союзники готуються до масштабної атаки на Ідліб.

Ця провінція залишається останнім форпостом повстанців. Зокрема Хайат Тахрір аш-Шам, яку ООН називає терористичною організацією, має тут понад десять тисяч своїх людей.

Ситуація в Ідлібі має стати головною темою для обговорення на зустрічі президентів Росії, Ірану і Туреччини в Ірані у п'ятницю, повідомили в Кремлі.

ООН закликає проти атак в Ідлібі, від яких можуть постраждати мирні жителі.

За даними організації, у провінції проживає близько 2,9 мільйона людей, мільйон з яких - діти. Більш ніж половина цих мирних жителів - біженці з інших регіонів Сирії.

В ООН закликають до проведення подальших переговорів або встановлення гуманітарних коридорів, щоб цивільні змогли відійти до безпечніших територій.

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