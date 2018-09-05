"Веган на місяць": чи покращить таке харчування ваше здоров'я?

Image caption Джайлз Єо спробував місяць побути веганом

Останніми роками цікавість до веганства значно зросла, здебільшого через занепокоєння про здоров'я, добробут тварин та довкілля.

Вегани - для тих, хто не знає, - не їдять м'ясо, рибу та будь-які продукти тваринного походження, молочні продукти, а також желатин.

У Великій Британії за останні чотири роки веганів побільшало вчетверо.

Тож наскільки важко перейти на такий спосіб харчування і які переваги для здоров'я це має?

Ведучий програми "Trust Me I'm A Doctor" (ВВС Two) Джайлз Єо вирішив спробувати побути веганом впродовж місяця і подивитися, чи такий спосіб життя йому підходить.

Пан Єо швидко збагнув, що однією з проблем веганського життя є те, що багато продуктів, які, здавалося б, не мають нічого спільного з тваринами, насправді містять продукти тваринного походження.

Яйця, сир і м'ясо - це, само собою, скасовується, але з'ясувалося, що слід забути і про макарони (містять яйця), майонез (аналогічно) та вино (при виготовленні деяких алкогольних напоїв використовують риб'ячі кісти або тваринні протеїни).

Окрім того, щоб хвилюватися, чи ви раптом не з'їли чогось тваринного походження, вегани також мають переконатися, що організм отримує всі необхідні поживні речовини.

Веганська дієта може загрожувати нестачею вітаміну D, необхідного для здоров'я кісток.

Тож веганам слід покладатися на продукти, збагачені цим вітаміном: деякі види соєвого молока, рисове молоко, органічний апельсиновий сік та злаки на сніданок.

Можна також вживати вітамін D додатково у вигляді харчової добавки.

Дефіцит йоду - ще одна поширена проблема, особливо серед жінок.

Коров'яче молоко є одним з головних джерел йоду, а його альтернативи, такі як мигдалеве молоко, містять набагато нижчі рівні цього мікроелементу. Йод можна отримувати з водоростей (хоча кількість різниться), але, напевно, доведеться окремо приймати харчові добавки.

Занепокоєння викликає також і достатня кількість вітаміну B12. У насінні, горіхах чи овочах його не міститься, тож веганам та вегетаріанцям слід запастися пластівцями для сніданку, збагаченими вітамінами, або поживними дріжджами.

Чи веганство справді корисне?

Копирайт изображения Getty Creative Stock / iStock Image caption Головне - знайти правильні рецепти і не намагатися готувати те, що зазвичай їдять із м'ясом, каже Єо

Чи станете ви здоровішими, якщо будете веганом?

Нещодавній аналіз, що поєднав результати 10 попередніх досліджень, які порівнювали здоров'я вегетаріанців та веганів з тими, хто їв м'ясо, свідчить, що так.

Дослідники з'ясували, що вегетаріанство та веганство асоціюють зі значно нижчим ризиком серцевих захворювань та раку, хоча у загальному рівні смертності різниці не було.

Інакше кажучи, вегетаріанство та веганство пов'язують із міцнішим здоров'ям, але необов'язково із тривалішим життям.

Я кажу "пов'язують", тому що не було рандомізованих контрольованих досліджень, коли беруть велику групу людей і у випадковому порядку кажуть їм бути веганом або їсти м'ясо, а потім спостерігають, що станеться. Такі дослідження дуже важко проводити.

Натомість науковці порівнюють людей, які є веганами, з тими, хто їсть м'ясо, і дивляться на розбіжності.

Оскільки вегани, швидше за все, більше турбуються про своє здоров'я, ніж населення в цілому, існує вірогідність, що розбіжності у стані здоров'я між ними і м'ясоїдами пов'язані не тільки з харчуванням.

Тож що ж сталося із паном Єо? За місяць веганства він втратив 4 кілограми і став щільніше застібувати пасок. На додачу до стрункішої талії його рівень холестерину впав на 12%.

Чи залишиться він веганом? "Я був приємно здивований, - розповів Єо. - І хоча не планую повністю ставати веганом, зараз я хочу спробувати такий образ життя принаймні кілька днів на місяць".

"Мушу зізнатися, я із застереженням ставився до веганства, але після того, як дізнався кілька рецептів, зі мною все було добре, і зрештою мені навіть сподобалося. Головним для мене було не намагатися готувати веганські версії страв, які я зазвичай їм із м'ясом, а натомість обирати рецепти, які задумувалися як веганські від самого початку", - розповів Єо.

"Найбільше мені не вистачало яєць - я гадав, що набагато більше сумуватиму за м'ясом", - зізнався Єо.

Більше подробиць про веганство і експеримент доктора Єо можна знайти на сторінці програми "Trust Me I'm A Doctor".

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