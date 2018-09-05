Вкрадені черевички з "Чарівника країни Оз" знайшли через 13 років

Копирайт изображения Getty Images Image caption Для фільму виготовили декілька пар рубінових черевичків, в тому числі ці, які експонували в Беверлі-Хіллз у 2011 році

У США знайшли пару рубінових черевичків, які носила акторка Джуді Гарланд у фільмі "Чарівник країни Оз", через 13 років після їх викрадення, повідомляє американська влада.

Черевички викрали із музею Міннесоти у 2005 році, коли хтось проник через вікно пізно ввечері.

Відомо, що існують три інші пари рубінових черевичків, які акторка вдягала у фільмі 1939 року.

Анонімний донор одного разу запропонував винагороду в один мільйон доларів за інформацію про перебування викраденої пари взуття та ім'я злодія. Проте термін дії пропозиції закінчився після десятої річниці пограбування.

Невідомо, чи віднаходження взуття пов'язане з інформацією від когось.

На прес-конференції після обіду у вівторок не розкрили ніяких конкретних деталей про те, де або як знайшли взуття.

Спеціальний агент ФБР Джоан Санборн зазначила, що розслідування все ще триває.

"Ми зібрали велику кількість інформації про цю справу. Ми вважаємо, що ще багато треба зібрати", - сказала вона.

Черевички зараховують до найцінніших реквізитів у історії кіно.

Ця пара була застрахована на мільйон доларів, але експерти заявили, що зараз вони можуть коштувати вдвічі більше.

Копирайт изображения Getty Images Image caption Джуді Гарленд зіграла головну роль Дороті Гейл у класичному мюзиклі

Як вкрали черевички?

Колекціонер Майкл Шоу позичив черевички Музею Джуді Гарланд в Гранд-Рапіді, місці її народження.

Злодій розбив скляну вітрину та вкрав черевички.

Не вдалося виявити майже ніяких зачіпок: ні слідів, ні відбитків пальців, а камера спостереження не працювала в ту ніч.

"Я буквально відчув ніби мене вдарили в живіт, коли я отримав дзвінок, - сказав пан Шоу виданню Newsweek у 2015 році. - Мої коліна підігнулись, і я опустився прямо на підлогу. Я 35 років піклувався про ці черевички!"

Джон Мінер, співзасновник музею, сказав журналу, що він також почувався спустошеним.

У 2015 році вийшов документальний фільм про цю крадіжку.

Історія рубінових черевичків

Копирайт изображения Getty Images Image caption Черевички зі Смітсонівського Національного музею американської історії

Взуття покрите приблизно 2 300 блискітками, повідомляє Hollywood Reporter.

В оригінальній книзі "Чарівник країни Оз" Лімана-Франка Баума, на якій базується фільм, Дороті носила срібне взуття. Проте MGM Studios вирішили зробити їх червоними, щоб продемонструвати можливості нової технології кольорового зображення Technicolor.

У 2016 році Смітсонівський Національний музей американської історії у Вашингтоні (округ Колумбія) зібрав понад 300 тисяч доларів на відновлення пари, яку вони придбали.

Ще однією відомою парою володіє приватний колекціонер, який купив їх у шкільного вчителя штату Теннессі. Вчитель виграв їх на конкурсі у 1940 році.

Актрисі Деббі Рейнолдс теж давали пару черевичків з фільму, але цю пару використовували тільки для тестування і їх ніколи не носила Гарланд. Їх продали за більш ніж 500 тисяч доларів на аукціоні у 2011 році.

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