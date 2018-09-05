Отруєння "Новачком" у Солсбері: назвали імена двох підозрюваних громадян Росії

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Британська поліція назвала імена двох громадян Росії, яких підозрюють в отруєнні колишнього російського шпигуна Сергія Скрипаля та його доньки Юлії.

"Є достатньо підстав, аби висунути звинувачення російським громадянам Олександру Петрову та Руслану Боширову, серед іншого у змові з метою вбивства у Солсбері за допомогою отруйного газу", - йдеться у заяві Скотленд-Ярду та прокуратури.

У Скотленд-Ярді вважають, що імена підозрювані використовували як псевдоніми. Обом чоловікам близько сорока років.

66-річного Сергія Скрипаля та його 33-річну доньку Юлію отруїли нервовим агентом "Новачком" у березні.

Представник прокуратури Сью Хеммінг пояснила, що є достатньо доказів, аби "гарантувати реальну перспективу засудження", і що "висунення обвинувачення Олександру Петрову та Руслану Боширову в інтересах суспільства".

За повідомленням Королівської прокуратури Великої Британії, було видано європейський ордер на арешт росіян, проте запит про екстрадицію подавати не будуть.

"Ми не будемо звертатися до Росії із проханням про екстрадицію цих громадян, оскільки російська конституція не дозволяє екстрадувати громадян своєї країни", - пояснила представник прокуратури Сью Хеммінг.

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У повідомлення поліції йдеться про те, що 2 березня двоє росіян прилетіли до Лондона з Москви та зупинилися в готелі City Stay. Наступного ранку вони потягом вирушили у Солсбері та повернулися в Лондон ввечері того ж самого дня.

4 березня підозрювані знову вирушили тим самим маршрутом в Солсбері. Там вони потрапили на запис камер стеження біля будинку Скрипалів. В той же день вони повернулися до Лондона та полетіли до Москви.