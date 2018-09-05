Спейсі та справа про домагання у США: прокурори ухвалили рішення

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Актора Кевіна Спейсі не будуть притягати до відповідальності у Каліфорнії за звинуваченням в сексуальному насильстві, яке нібито сталося в 1992 році.

У офісі окружного прокурора Лос-Анджелеса заявили, що в цьому випадку вийшли строки давності.

Раніше, у квітні, офіційні особи підтвердили - щодо обвинувачень, що стосуються Спейсі та інциденту з чоловіком у Західному Голлівуді у 1992 році, проводять розслідування.

Іншу справу, що стосувалася інциденту, що, можливо, мав місце в 2016 році, досі вивчають.

Крім того, поліція Лондона розслідує шість кримінальних справ щодо актора.

З листопада минулого року, коли актор Ентоні Репп звинуватив оскароносного Спейсі у сексуальних домаганнях, вчинених в 1986 році, щодо актора висунули ще декілька аналогічних звинувачень.

Спейсі заявив, що зустрічі з Реппом не пам'ятає, але публічно вибачився перед своїм колегою. Інші звинувачення, які висунули згодом, він цілковито спростував.

Через звинувачення Спейсі втратив роль у серіалі компанії Netflix "Картковий будинок". Крім того, його замінили іншим актором у фільмі "Всі гроші світу".

Минулого місяця фільм "Клуб молодих мільярдерів", в якому знявся Спейсі, побив антирекорд в прокаті - за перший вечір в кінотеатрах США збори фільму склали всього 126 доларів.

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