Спейсі та справа про домагання у США: прокурори ухвалили рішення
Актора Кевіна Спейсі не будуть притягати до відповідальності у Каліфорнії за звинуваченням в сексуальному насильстві, яке нібито сталося в 1992 році.
У офісі окружного прокурора Лос-Анджелеса заявили, що в цьому випадку вийшли строки давності.
Раніше, у квітні, офіційні особи підтвердили - щодо обвинувачень, що стосуються Спейсі та інциденту з чоловіком у Західному Голлівуді у 1992 році, проводять розслідування.
Іншу справу, що стосувалася інциденту, що, можливо, мав місце в 2016 році, досі вивчають.
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Крім того, поліція Лондона розслідує шість кримінальних справ щодо актора.
З листопада минулого року, коли актор Ентоні Репп звинуватив оскароносного Спейсі у сексуальних домаганнях, вчинених в 1986 році, щодо актора висунули ще декілька аналогічних звинувачень.
Спейсі заявив, що зустрічі з Реппом не пам'ятає, але публічно вибачився перед своїм колегою. Інші звинувачення, які висунули згодом, він цілковито спростував.
Через звинувачення Спейсі втратив роль у серіалі компанії Netflix "Картковий будинок". Крім того, його замінили іншим актором у фільмі "Всі гроші світу".
Минулого місяця фільм "Клуб молодих мільярдерів", в якому знявся Спейсі, побив антирекорд в прокаті - за перший вечір в кінотеатрах США збори фільму склали всього 126 доларів.
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