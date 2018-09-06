"Жахливо і принизливо" - Рада Європи про в'язниці України

Копирайт изображения UNIAN Image caption Камера в Лук'янівському СІЗО у Києві

Комітет Ради Європи закликає українську владу невідкладно вжити заходів, щоб подолати жахливу ситуацію у в'язницях.

Про це йдеться у цьогорічному звіті Європейського комітету з питань запобігання катуванням чи нелюдському або такому, що принижує гідність, поводженню чи покаранню.

Документ підготували за підсумками візиту місії комітету, який відбувся у грудні 2017 року.

Там зазначають, що більшість відвіданих установ позбавлення волі вразили "поганими, а часом навіть жахливими умовами". Особливо у Києві та Львові.

"Ситуація в київському СІЗО погіршилася з попереднього візиту у 2016 році. Адже зараз воно переповнене, а умови тут можна розцінювати як нелюдські та принизливі", - йдеться у звіті.

Майже у всіх відвіданих тюрмах досі є насильство між ув'язненими, додають в комітеті.

На думку місії, це може бути результатом дуже малої кількості працівників в'язниць. Тож у комітеті закликають збільшити чисельність персоналу, забезпечити якісну підготовку, покращити умови праці та збільшити зарплати, щоб знизити рівень корупції.

Також в комітеті розкритикували рівень медичних послуг у таких установах. Місія поскаржилась на брак конфіденційності, погані та часом "негігієнічні" умови лікування.

Проте в комітеті відзначили і деякі покращення. Зокрема, згідно зі звітом, стало менше жорстокого поводження щодо затриманих з боку правоохоронців, хоча скарги на таке досі надходять.

У психіатричних та соціальних закладах делегація не виявила "правдоподібних свідчень жорстокого поводження", але були скарги "на словесні приниження".

Також в комітеті закликали владу вдосконалити загалом систему опіки в установах психіатричної та соцдопомоги.

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