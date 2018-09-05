В Нью-Йорку літак відправили на карантин: одразу 100 пасажирам стало зле

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В Нью-Йорку літак, що прилетів з Дубаю, помістили на карантин: під час польоту більше 100 пасажирів жалілися на погане самопочуття.

За даними місцевої влади, захворіли принаймні 19 пасажирів рейсу. Літак на деякий час відбуксирували на стоянку.

Згодом людей оглянули лікарі: 10 відправили до лікарні, інші відмовилися від госпіталізації.

За даними Центру з центру контролю і профілактики захворювань США, на погане самопочуття жалілися близько 100 людей, у тому числі деякі з членів екіпажу.

Всього на борту літака перебував 521 пасажир. Автомобілі швидкої допомоги прибули до людей одразу після посадки.

Спочатку повідомлялося про те, що причиною нездужання пасажирів може бути масове харчове отруєння.

Згодом з'явилася версія про зараження грипом.

На це вказують скарги пасажирів, які жаліються на кашель та високу температуру, і те, що деякі з них - жителі Мекки, де наразі спостерігається спалах грипу.

Джерело видання CBS New York повідомило, що влада Нью-Йорку наразі не розглядає версію про навмисне отруєння пасажирів, ознак теракту не зафіксовано.

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