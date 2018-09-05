Підрив смертників в Кабулі: 20 загиблих, 70 поранених

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Щонайменше 20 людей загинули внаслідок двох вибухів у столиці Афганістану. Близько 70 отримали поранення.

Перший вибух стався в одному зі спортивних клубів у столиці Афганістану, бомбу підірвав смертник.

Через деякий час неподалік спрацювала ще одна вибухівка, закладена в автомобіль.

Не виключено, що друга атака була спрямована проти працівників екстрених служб, які прибули на місце події. Також загинули двоє журналістів місцевого телеканалу Tolo News.

Керівник каналу Лотфулла Наджафізада вже підтвердив загибель власних працівників.

За його словами, Самім Фарамарз і Раміз Ахмаді були одними з найкращих журналістів в компанії.

Жодне з терористичних угруповань поки не взяло на себе відповідальність за вибух.

При цьому район Дашт-і-Барчі, де стався теракт, переважно заселений шиїтами. Він часто стає об'єктом нападів бойовиків "Ісламської держави".

У 2017 році організація "Репортери без кордонів" випустила рейтинг країн, найбільш небезпечних для журналістів. Афганістан посів у ньому третє місце.

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