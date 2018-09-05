Індонезія: Провінція заборонила жінкам їсти за одним столом з чоловіками

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В індонезійській провінції Ачех жінкам відтепер заборонено їсти за одним столом з чоловіками, якщо це не їхні родичі.

За словами одного з місцевих чиновників, це "допоможе жінкам поводитися краще".

Провінція Ачех, що розташована на індонезійському острові Суматра, переважно заселена мусульманами. Це місце відоме тим, що принципи ісламського права застосовуються тут з особливою жорсткістю.

Часто це призводить до порушення прав жінок, через що владу регіону регулярно критикують.

Минулого року провінція привернула до себе увагу всього світу, коли тут влаштували публічне побиття людей, звинувачених в гомосексуалізмі, алкоголізмі та схильності до азартних ігор.

Згідно з новими правилами, в окрузі Бірьоен жінки не мають права сидіти за одним столом у ресторанах та кафе з чоловіками, якщо йдеться не про їхніх близьких родичів.

"Це робиться для того, аби захистити жіночу честь, зробити так, аби вони відчували себе комфортніше, спокійніше, краще себе поводили і не порушували принципи шаріату", - заявив один з місцевих чиновників в коментарі AFP.

Інша частина директиви каже, що одинокі жінки, які приходять у ресторан без чоловіка або родича після 9 години вечора, не повинні обслуговуватися.

Три роки тому у столиці провінції, місті Банда-Ачех, жінкам без супроводу чоловіків заборонили відвідувати розважальні заклади після 11 години вечора.

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