$400 тисяч, які рік тому зібрали для безпритульного, скінчилися

Копирайт изображения David Swanson/ Philadelphia Inquirer

Більше 400 тисяч доларів, які пара незнайомців зібрала для безпритульного лише рік тому, скінчилися.

За словами самого Джоні Боббіта, Кейт Макклюр і її бойфренд Марк Д'Аміко, які збирали кошти "на його нове життя", витратили їх у власних цілях.

Історія Боббіта отримала популярність наприкінці минулого року. У 27-річної Макклюр скінчився бензин посеред траси - жінці несподівано допоміг безхатченко, який сидів неподалік і просив милостиню. Він за власною ініціативою сходив до найближчої АЗС і купив каністру бензину на свої 20 доларів.

Згодом Макклюр зі своїм партнером Марком Д'Аміко вирішила розповісти про цю історію в мережі і запустила краудфандингову кампанію на сайті GoFundMe. Вони обіцяли, що віддадуть зібрані кошти Боббіту, аби той "зміг почати нове життя".

Зрештою користувачі пожертвували понад 400 тисяч доларів.

Однак за словами самого Боббіта більшу частину обіцяних коштів він так і не отримав. Наприкінці серпня він подав на Макклюр і Д'Aміко до суду.

Спочатку пара заявляла, що впевнена у власній правоті і готова до судового процесу. Однак тепер, схоже, визнала, що грошей більше немає.

У середу суддя Паула Доу зобов'язала Макклюр і Д'Aміко пояснити, куди поділися гроші.

"Коли я почув що 400 тисяч більше немає, я був просто вражений", - каже один з адвокатів безпритульного.

Натомість Ернест Бедвей, адвокат Макклюр і Д'Aміко, спочатку запевняв суд в тому, що витрачено лише 200 тисяч доларів, а інша половина все ще є на рахунках. Згодом він визнав, що це неправда і його ж власні клієнти ввели його в оману.

Він відмовився коментувати ситуацію журналістам BBC News.

Копирайт изображения David Swanson/ Philadelphia Inquirer Image caption Джоні Боббіт (крайній зліва), Кейт Макклюр і Марк Д'Аміко

Протягом останніх кількох тижнів обидві сторони конфлікту активно доводили свою правоту в ЗМІ.

Кейт Макклюр стверджувала, що спочатку дозволяла Боббіту розпоряджатися грошима самостійно, але той витрачав їх на наркотики. Одного разу він нібито витратив 25 тисяч доларів усього за 13 днів.

"Кожен долар, якого він торкався, йшов на наркотики", - розповідав Марк Д'Аміко в інтерв'ю NBC. Він також додав, що готовий надати звіт про всі здійснені витрати.

Ще тиждень тому Д'Аміко стверджував, що на рахунку Боббіта є ще понад 150 тисяч доларів.

У той же час Боббіт в кількох інтерв'ю розповідав, що Макклюр та Д'Аміко купили собі новий BMW, а також оплатили недешеві подорожі у Лас-Вегас та Флориду.

При цьому, писали ЗМІ, Д'Аміко працює столяром, а Макклюр - на рецепції транспортної компанії в Нью-Джерсі.

Джоні Боббіт до цього часу мешкає на вулиці.

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