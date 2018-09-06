Копирайт изображения DREW ANGERER/GETTY IMAGES Image caption Шеріл Сандберг і Джек Дорсі відповіли на запитання сенаторів

Одна з керівників Facebook Шеріл Сандберг і гендиректор Twitter Джек Дорсі виступили на слуханнях комітету з розвідки сенату США. Роботою найбільшої соцмережі світу сенатори вже цікавилися, а от Twitter відповідав на запитання політиків вперше.

Генеральний директор Twitter Джек Дорсі та головний виконавчий директор Facebook Шеріл Сандберг говорили про цензуру та використання соціальних мереж для поширення політичної пропаганди.

В Америці проводять розслідування щодо можливого втручання Росії у вибори в США за допомогою поширення фейкових новин та дезінформації під час президентської кампанії у США 2016 року. У квітні з цього приводу в сенаті виступав творець Facebook Марк Цукерберг.

Сенатори хочуть переконатися, що ситуація із закордонним втручанням не повториться у листопаді під час проміжних виборів.

Сенатори хотіли послухати і керівників Google, але від них ніхто не прийшов.

У Google хотіли відправити на слухання старшого віце-президента і головного юриста компанії Кента Вокера, але сенатори бажали бачити лише очільника Сундара Пічаї або гендиректора материнської структури Alphabet Ларрі Пейджа. Зрештою місце, підготоване для Google, лишилося порожнім, що розчарувало сенаторів.

Голова сенатського комітету Річард Берр на початку засідання нагадав про роль, яку інтернет-сервіси зіграли під час передвиборчої кампанії 2016 року у США.

Москва своє втручання у вибори в США спростовує. У Вашингтоні ж вважають, що до цього може бути причетна так звана "фабрика тролів".

Що розповіли представники соцмереж?

Дорсі і Сандберг почали свій виступ з визнання власних помилок.

"Ми були занадто повільними в тому, що стосується виявлення [спроб втручання] і надто повільними у нашій реакції", - сказала Сандберг. Вона додала, що Fасebook вживає активних дій, щоб запобігти подальші спроби втручання в електоральні процеси.

Дорсі доповів, що Twitter стикається з проблемою образ і харасменту, армією тролів, пропагандою - як через ботів, так і від живих людей, а також кампаніями з дезінформації. "Ми визнаємо негативні наслідки того, що відбувається, і беремо на себе повну відповідальність, щоб це виправити", - сказав він.

Копирайт изображения REUTERS Image caption Дорсі довелося виправдовуватися перед сенаторами

Дорсі наголосив, що для Twitter важлива свобода на самовираження, і зауважив, що компанія не є політично ангажованою.

На питання сенатора про ботів Дорсі відповів, що компанія думає про те, щоб маркувати такі акаунти, але інколи складно відрізнити бота від живої людини.

Очільник Twitter визнав, що розповсюдження дезінформації закордонними урядами через сервіс "цілком імовірне".

Відповідаючи на питання сенаторів про те, які уроки вони винесли з ситуації з виборами 2016 року, Сандберг і Дорсі одностайно розповіли про вдосконалення алгоритмів і підвищення заходів безпеки.

Сенатори також поцікавилися у Дорсі чому пошук Twitter інколи не показував твіти американських політиків.

Він визнав, що проблема існувала: деякі акаунти позначалися у внутрішній системі сервісу як суперечливі через поведінку їхніх читачів.

Таким чином платформа зменшила видимість 600 тисяч акаунтів, включаючи деяких членів Конгресу.

"Це було несправедливо, але ми виправилися", - сказав очільник Twitter.

Напередодні слухань акції Twitter впали на 6% і продовжували втрачати вартість під час засідання. Схожа ситуація була з акціями Facebook.

Стежте за нами в Telegram! Ми щодня надсилаємо добірку найкращих статей.