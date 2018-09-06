Петиція на підтримку Сенцова на сайті Білого дому набрала 100 тисяч

Копирайт изображения GETTY IMAGES Image caption Режисер Олег Сенцов голодує у російські в'язниці

Петиція із закликом звільнити Олега Сенцова, зареєстрована на сайті Білого дому, вже зібрала більше 100 тисяч підписів.

Документ з'явився на сайті адміністрації президента США 9 серпня.

Хто саме створив його - поки що невідомо, розповіла одна з ініціаторок акції #SaveOlegSentsov Олександра Матвійчук.

"Збір підписів і розголос, який йде довкола петиції - важливий інструмент для друзів України в Америці в різних установах США, що доводить, чому Америка має активніше включитися у звільнення Олега Сенцова та інших політичних в'язнів", - каже активістка.

У петиції зазначено, якщо не буде дій, смерть Олега Сенцова - невідворотна, оскільки він перебуває в критичному стані.

"Настав час сказати слово Америці. Ми закликаємо владу зайняти міцну позицію з цього питання і використати всі важелі для вимоги негайного звільнення Олега Сенцова та інших українських політичних в'язнів у Росії", - йдеться в петиції.

Кримський режисер Олег Сенцов був засуджений до 20 років ув'язнення і відбуває строк у російській в'язниці. 14 травня він оголосив безстрокове голодування. Так він хоче привернути увагу до утримуваних за політичними мотивами у тюрмах Росії та Криму громадян України.

На спеціальному сайті Білого дому будь-хто може створити петицію з питань, які їх турбують. Після того, як вона набере потрібну кількість підписів, її ставлять у чергу на розгляд Білим домом, зазначено на сайті.

Копирайт изображения Petitions.whitehouse.gove Image caption Петиція зібрала необхідну кількість підписів за два дні до кінця терміну підписання

Як розглядають?

Сайт з петиціями "Ми, народ" було створено у 2011 році за президентства Барака Обами як один з розділів офіційного сайту Білого дому. Він здобув велику популярність серед американців.

Наприкінці 2017 року адміністрація Трампа закрила сайт з метою вдосконалення. Оновлений сайт з'явився в кінці січня цього року.

Білий дім відреагував на кілька петицій, які набрали необхідну кількість голосів, зокрема щодо вимоги дозволити американським фермерам вирощувати марихуану та вимогу до Трампа оприлюднити свої податкові декларації.

Втім, у таких відповідях, розміщених на сторінці петицій, часто зазначається, що це питання не в компетенції Білого дому.

Серед петицій, які набрали велику кількість голосів, є вимога і про відставку президента Трампа.

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