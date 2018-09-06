Копирайт изображения EPA/JIJI PRESS Image caption Зруйнований зсувом ґрунту будинок

Північний японський острів Хоккайдо вразив сильний землетрус, який викликав зсуви ґрунту.

За інформацією телеканалу NHK, двоє людей загинули і близько 40 зникли.

Землетрус магнітудою 6,7 бала залишив без електрики близько три мільйони будинків та призвів до закриття атомної станції в регіоні.

Землетрус стався незабаром після смертоносного тайфуну, від якого останні кілька днів потерпав захід Японії.

Копирайт изображения EPA/JIJI PRESS Image caption Значної шкоди завдали зсуви ґрунту

Найсильніші поштовхи вразили територію у 62 км на південний схід від регіональної столиці Саппоро рано вранці.

Копирайт изображения KYODO/VIA REUTERS Image caption Столиця Хоккайдо також постраждала

Землетрус не викликав загрози цунамі, повідомило метеорологічне агентство країни.

Місцеві жителі та мандрівники діляться своїм шоком з приводу стихійного лиха в соціальних мережах.

Вони пишуть про довгі черги у продовольчих магазинах, оскільки люди закуповують запаси на тлі побоювань про нові землетруси.

Копирайт изображения KYODO/VIA REUTERS

Влада попередила про можливі повторні поштовхи, і закликала людей бути обережними.

"Великі поштовхи часто трапляються, особливо протягом двох-трьох днів (після першого)", - заявив Тосіюкі Матсуморі з метеорологічного агентства, повідомляє агентство AFP.

Копирайт изображения Alamy Image caption Землетрус пошкодив будинки у місті Абіра

Японія є однією з найбільш сейсмічно активних країн у світі. На її долю припадає близько 20% всіх землетрусів у світі магнітудою понад 6 балів.

Країна все ще відновлюється після найсильнішого тайфуну за останні 25 років, який вразив її західну частину

В результаті тайфуну загинуло не менше 10 людей.

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