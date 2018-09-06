Після руйнівного тайфуну Японія потерпає від землетрусу та зсувів ґрунту
Північний японський острів Хоккайдо вразив сильний землетрус, який викликав зсуви ґрунту.
За інформацією телеканалу NHK, двоє людей загинули і близько 40 зникли.
Землетрус магнітудою 6,7 бала залишив без електрики близько три мільйони будинків та призвів до закриття атомної станції в регіоні.
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Землетрус стався незабаром після смертоносного тайфуну, від якого останні кілька днів потерпав захід Японії.
Найсильніші поштовхи вразили територію у 62 км на південний схід від регіональної столиці Саппоро рано вранці.
Землетрус не викликав загрози цунамі, повідомило метеорологічне агентство країни.
Місцеві жителі та мандрівники діляться своїм шоком з приводу стихійного лиха в соціальних мережах.
Вони пишуть про довгі черги у продовольчих магазинах, оскільки люди закуповують запаси на тлі побоювань про нові землетруси.
Влада попередила про можливі повторні поштовхи, і закликала людей бути обережними.
"Великі поштовхи часто трапляються, особливо протягом двох-трьох днів (після першого)", - заявив Тосіюкі Матсуморі з метеорологічного агентства, повідомляє агентство AFP.
Японія є однією з найбільш сейсмічно активних країн у світі. На її долю припадає близько 20% всіх землетрусів у світі магнітудою понад 6 балів.
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В результаті тайфуну загинуло не менше 10 людей.
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