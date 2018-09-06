У Києві розбився вертоліт: є постраждалі
У четвер на Трухановому острові у Києві впав вертоліт, повідомляє Головне управління Національної поліції в Києві.
Згідно з повідомленням у Facebook, інформація про падіння гелікоптера надійшла до поліції зранку о 07:22.
В результаті аварії двоє осіб отримали ушкодження, їх госпіталізували та надають необхідну допомогу.
Попередньо відомо, що вертоліт цивільний і належить приватній фірмі.
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Наразі на місці падіння гелікоптера працюють правоохоронці, які встановлюють обставини події та спілкуються зі свідками.
За фактом падіння прокуратура Києва відкрила кримінальне провадження за ч. 2 ст. 276 (порушення правил безпеки руху або експлуатації повітряного транспорту) Кримінального кодексу України, повідомляє інформаційне агентство УНІАН.
Головне управління ДСНС у Києві повідомляє, що обидва постраждалі були пілотами.
Одній людині вдалося самостійно вибратися із гелікоптера, а іншу було затиснуто в кабіні пілота. Другу особу рятувальники витягнули за допомогою пневмоінструменту.
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