В Індії легалізували одностатевий секс

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Верховний суд Індії своїм історичним рішенням визнав, що одностатевий секс більше не вважається кримінальним злочином у країні.

Ухвала скасовує рішення іншого суду від 2013 року, яке зберігало в силі закон колоніальної епохи, відомий як розділ 377.

Згідно з цим законом одностатевий секс підпадає під категорію "протиприродне правопорушення".

За цим законом, особі, яку визнавали винною в одностатевих сексуальних зносинах загрожував десятирічний термін ув'язнення.

Це один із найстаріших у світі законів, які визнають одностатевий секс кримінальним правопорушенням, і Індія довгий час не скасовувала його.

Проте в останні роки проводилася активна кампанія за декриміналізацію гомосексуалізму в Індії.

"Криміналізація статевих зносин є ірраціональною, необґрунтованою і явно неконституційною", - заявив голова суду Діпак Місра, читаючи вирок.

Активісти, які перебували біля суду, почувши вирок, почали вигукувати вітання. Деякі навіть почали плакати.

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