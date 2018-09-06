В Індії легалізували одностатевий секс
Верховний суд Індії своїм історичним рішенням визнав, що одностатевий секс більше не вважається кримінальним злочином у країні.
Ухвала скасовує рішення іншого суду від 2013 року, яке зберігало в силі закон колоніальної епохи, відомий як розділ 377.
Згідно з цим законом одностатевий секс підпадає під категорію "протиприродне правопорушення".
За цим законом, особі, яку визнавали винною в одностатевих сексуальних зносинах загрожував десятирічний термін ув'язнення.
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Це один із найстаріших у світі законів, які визнають одностатевий секс кримінальним правопорушенням, і Індія довгий час не скасовувала його.
Проте в останні роки проводилася активна кампанія за декриміналізацію гомосексуалізму в Індії.
"Криміналізація статевих зносин є ірраціональною, необґрунтованою і явно неконституційною", - заявив голова суду Діпак Місра, читаючи вирок.
Активісти, які перебували біля суду, почувши вирок, почали вигукувати вітання. Деякі навіть почали плакати.
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