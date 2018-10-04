Рада узаконила вітання "Слава Україні" в армії та поліції

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Верховна Рада затвердила традиційне вітання УПА "Слава Україні! - Героям слава!" як офіційне в Збройних силах та у Національній поліції.

За відповідне рішення проголосували 271 депутатів з 226 мінімально необхідних.

Секретар Комітету з питань нацбезпеки, народний депутат від БПП Іван Вінник, раніше заявляв, що дія законопроекту поширюється і на Національну гвардію.

Депутати внесли також зміни в закон "Про Національну поліцію", якими запровадили вітання "Слава Україні! - Героям слава!" у поліцейських.

Законопроект передбачає введення нової форми звертання для військових. На заміну старого "товаришу" пропонується "пане/пані" з додаванням військового звання.

Звертання "пан" вже було у військових статутах Збройних сил як альтернатива "товаришу", проте Верховна Рада скасовувала його у 2004 році.

Вітання "Слава України" вже використовувалося військовими на параді з нагоди Дня незалежності у 2018 році.

Нова форма вітання пропонувалася у законопроекті ініційованому урядом ще у лютому 2018 року, проте звертання "пан" в ньому не було.

Депутат Вінник додав, що комітет пропонуватиме розглянути у вигляді окремого законопроекту ініціативу групи народних депутатів про введення в Збройних силах звертання "друже" з посадою.

Від УПА до Збройних сил

Форма вітання "Слава Україні" зародилась ще в часи української революції початку XX століття.

Як пояснив ВВС News Україна голова Інституту національної пам'яті Володимир В'ятрович, популярним вітання "Слава Україні" стало у бійців "Холодноярської республіки" на Черкащині, які боролись проти більшовиків.

Повне вітання "Слава Україні! - Героям слава!" вже було в Організації українських націоналістів у 1941 році, а надзвичайно поширеним стало у бійців Української повстанської армії.

Це вітання після розпаду СРСР переважно вживалось у середовищі націонал-демократів та українських націоналістів.

З початком Євромайдану це гасло поступово стало одним із головних для всіх протестувальників, а не тільки прихильників націоналістичних партій.

Копирайт изображения UNIAN Image caption З початком боїв на Донбасі це вітання першими почали вживати добровольчі батальйони

Вже під час бойових дій на Донбасі привітання набуло популярності не тільки у добровольчих батальйонів та бійців "Правого сектору", а й у великої кількості бійців Збройних сил.

За останні кілька років президент Петро Порошенко теж часто вживав таке вітання, коли виступав перед військовими у зоні бойових дій.

"Слава" замість "здоров'я"

Проте на офіційних подіях та навіть парадах продовжували вживати старе практично радянське вітання - "Здрастуйте, товариші", і відповідь - "Бажаємо здоров'я".

Так само вітався міністр оборони Степан Полторак, який приймав військовий парад до Дня незалежності 2017 року.

Проте, якщо ініційований урядом проект ухвалять, начальник або старший за званням вітатиметься зі строєм - "Слава Україні". А ті йому мають відповідати - "Героям слава".

Таке ж вітання мають використовувати під час вручення бойового прапора.

Чи підтримає військо?

"Цю заміну підтримають і депутати, і військо", - вважає член парламентського комітету з нацбезпеки та оборони Дмитро Тимчук. Політик багато років служив у армії.

Він нагадав, що статути Збройних сил - це на 95% переклади українською мовою документів ще часів СРСР.

"До російської агресії не було потреби якось змінювати ці статути, адже не було нових військових традицій чи нових поглядів на розвиток ЗСУ", - додає пан Тимчук.

Копирайт изображения UNIAN Image caption Петро Порошенко часто звертається до військових словами "Слава Україні!"

Проте за останні 3,5 роки ситуація докорінно змінилась, і, як прогнозує депутат, привітання "Слава Україні!" не стане проблемою для військових.

"Вже достатньо часу пройшло для того, щоб військові у більшості не сприймали радянські стереотипи. Вони не сприймуть це за недоречний прояв націоналізму", - резюмував Дмитро Тимчук.

Він прогнозує, що коли проект закону винесуть на розгляд парламенту, його легко підтримає більшість депутатів.

Схожу позицію висловив ще один член комітету з питань національної безпеки та оборони Ради Юлій Мамчур.

На початку окупації Криму у 2014 році він командував Севастопольською бригадою тактичної авіації й став відомим через беззбройне протистояння російським військовим.

"Таке вітання дуже патріотичне і мені особисто подобається", - вважає пан Мамчур.

"Стара школа"

Він визнає, що деякі військові старого покоління таку новацію можуть не сприйняти.

Проте допускає, що "такі військові за останні три з половиною роки вже самі по собі з українського війська відсіялись".

Колишній міністр оборони за часів президента Леоніда Кучми Олександр Кузьмук також не бачить проблем у такій "ідеологічній реформі" війська.

"Нічого несподіваного і страшного у цих змінах немає. Бо вже давно в українській армії так вітаються", - вважає генерал Кузьмук.

Прості військові, з якими поспілкувалась ВВС News Україна, також підтримують новацію.

"Вже давно варто було це зробити і відійти від радянщини", - вважає гранатометниця одного з підрозділів ЗСУ Галина Клемпоуз.

Копирайт изображения UNIAN Image caption Під час параду 2017 року міністр оборони використовував статутне вітання

Вона допускає, що у "вищих штабах" люди старої генерації можуть сприймати "Слава Україні!" негативно.

Але молоді офіцери, на її думку, сприймуть це позитивно, бо вже давно так вітаються.

Аргументи проти

Проте принаймні частина колишній військових не підтримують запровадження вітання "Слава Україні!"

Керівник спілки ветеранів Афганістану, генерал-лейтенант Сергій Червонописький у розмові з ВВС News Україна сказав, що вважає такий крок передчасним.

"Це вітання і гасло непогано звучить у нинішні часи, воно прийшло з Майдану. Але для війська не поспішав би це приймати на рівні статуту", - каже пан Червонописький.

Він вважає, що це надто радикальний крок, і Україні до цього ще треба звикнути.

"Ми знаємо, що і Майдан не всією Україною був однозначно прийнятий. Точно так і з військом, а воно має цементувати державу. Ще зарано", - вважає він.

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