За отруєння у Солсбері відповідальний Путін - британський міністр

Копирайт изображения LONDON POLICE

Володимир Путін має взяти на себе відповідальність за атаку "Новачком" у Солсбері, заявив міністр безпеки Великої Британії Бен Воллес.

Виступаючи у програмі BBC Radio 4's Today, пан Воллес сказав, що за отруєнням стоїть російський президент.

Екс-розвідника Сергія Скрипаля та його доньку Юлію отруїли "Новачком" 4 березня.

У четвер британські чиновники нададуть Радбезу ООН інформацію про двох чоловіків, яких підозрюють у нападі.

Прокурори заявляють, що мають докази, на основі яких можуть висунути звинувачення. За словами прем'єр-міністра Великої Британії, підозрювані чоловіки - офіцери російської військової розвідки ГРУ.

Копирайт изображения METROPOLITAN POLICE

Пан Воллес сказав, що уряд Путіна "контролює, фінансує та спрямовує військову розвідку - ГРУ". За його словами, ніхто не може заявляти, що російський лідер "не контролює свою державу".

Москва заперечує будь-яку причетність до атаки.

У середу прем'єр-міністр Великої Британії Тереза Мей повідомила Палату громад, що підозрювані в'їхали на території Великої Британії за російськими паспортами та під іменами Олександр Петров та Руслан Боширов.

Вона також заявила, що отруєння, імовірно, схвалили на вищому рівні російської держави.

Копирайт изображения FACEBOOK

Поліція пов'язує атаку у Солсбері з іншим отруєнням "Новачком" 30 червня, яке призвело до смерті Дон Стерджесс. Отрута вразила і її товариша Чарлі Роулі, він вижив.

У четвер Велика Британія скликає засідання Ради Безпеки ООН.

Бен Воллес заявив, що треба використати засідання Радбезу, аби "натиснути та заявити, що поведінка, яку ми побачили, є абсолютно неприйнятною".

Кореспондент BBC Гордон Корера також розповів, що також британська сторона буде докладати зусилля для протидії ГРУ.

Тереза Мей заявила, що Велика Британія чинитиме тиск на Європейський Союз, аби ухвалити нові санкції проти Росії.

Копирайт изображения Getty Images

Напередодні зустрічі в ООН Австралія заявила, що "йде в ногу з Великою Британією" у питання реагування на дії Росії.

Радник Володимира Путіна із зовнішньої політики Юрій Ушаков заявив, що імена підозрюваних йому "нічого не кажуть".

Громадяни Росії

Напередодні британська поліція оприлюднила імена двох громадян Росії, яких підозрюють в отруєнні Сергія Скрипаля та його доньки Юлії.

Ними виявилися Олександр Петров та Руслан Боширов.

Прем'єр-міністр Великої Британії Тереза Мей заявила, що підозрювані були співробітниками ГРУ.

Копирайт изображения METROPOLITAN POLICE

Копирайт изображения METROPOLITAN POLICE

У повідомлення поліції йдеться про те, що 2 березня Петров і Боширов прилетіли до Лондона з Москви та зупинилися в готелі City Stay. Наступного ранку вони потягом вирушили у Солсбері та повернулися в Лондон увечері того ж самого дня.

4 березня підозрювані знову вирушили тим самим маршрутом в Солсбері. Біля будинку Скрипалів вони потрапили на запис камер стеження. Слідчі припускають, що вони отруїли вхідні двері будинку нервово-паралітичною речовиною "Новачок". В той же день Петров та Боширов повернулися до Лондона та полетіли до Москви.

За повідомленням Королівської прокуратури Великої Британії, було видано європейський ордер на арешт росіян. Запит про екстрадицію подавати не будуть, оскільки російська конституція не дозволяє екстрадувати громадян своєї країни.

Два отруєння

Колишнього полковника ГРУ Сергія Скрипаля та його доньку Юлію знайшли без свідомості вдень 4 березня в центрі міста Солсбер. Експерти встановили, що їх отруїли розробленою в Росії нервово-паралітичною речовиною "Новачок".

Копирайт изображения EPA/ YULIA SKRIPAL/FACEBOOK

30 червня в містечку Еймсбері неподалік від Солсбері госпіталізували 44-річну Дон Стерджесс, яка отримала дозу нервово-паралітичної речовини. Вона померла 8 липня. Її приятель, 45-річний Чарлі Роулі, також отруївся, проте вижив.

Отруєння Скрипалів серйозно загострило відносини між Великою Британією і Росією: Лондон вислав 23 російських дипломатів, Москва відповіла тим же. Згодом десятки країн підтримали Велику Британію, оголосивши про висилку російських дипломатів.

Хочете отримувати головні новини у месенджер? Підписуйтеся на наш Telegram.