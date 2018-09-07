У Мексиці в братській могилі знайшли 166 черепів. Чиї вони?

Копирайт изображения Getty Images Image caption Мексиканські сили безпеки багато років борються з наркокартелями

Рештки щонайменше 166 людей знайшли у братській могилі в штаті Веракрус на сході Мексики.

Державний прокурор Хорхе Вінклер заявив, що черепи та інші людські рештки перебували там щонайменше два роки.

Точні координати місця масового поховання не повідомляють з міркувань безпеки. Проте відомо, що торговці наркотиками використовують Веракрус як звалище для своїх жертв протягом багатьох років.

У березні 2017 року в іншій масовій могилі знайшли 250 черепів.

Слідчі також виявили приблизно двісті предметів одягу, понад сто посвідчень особи та інші особисті речі, розповів репортерам пан Вінклер. Чиновники тепер аналізують знайдені черепи, аби визначити точну кількість жертв.

Службовці додали, що шукають рештки людей за допомогою дронів та радарів, на місці працюють судово-медичні експерти.

Хорхе Вінклер не виключає, що згодом на місці поховання можуть виявити більше рештків жертв.

Насильство через торгівлю наркотиками збільшилося в країні у 2006 році. Тоді на боротьбу із потужними картелями кинули армію.

З того часу вбили понад 200 тис. людей, серед них рекордні майже 29 тис. протягом минулого року.

Ще 37 тис. вважаються зниклими безвісти. Родичі людей, які зникли у Мексиці, давно закликають робити більше, аби допомогти знайти близьких.

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