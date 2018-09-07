На Херсонщині закривають школи та садки через "Кримський титан"

Копирайт изображения UNIAN Image caption Жінки в марлевих пов'язках на КПП "Каланчак"

Через екологічну ситуацію тимчасово закривають школи та дитячі садки, не працюють два контрольно-пропускні пункти в сторону півострова Крим. Школи та садки закриті у зоні можливого ураження, але точного переліку населених пунктів, яких це стосується, Херсонська облдержадміністрація не наводить.

Південь Херсонщини опинився на межі екологічної катастрофи через викиди заводу "Кримський титан", розташованого в Армянську.

Також тимчасово зупинили пропуск на КПП "Каланчак" та "Чаплинка" в сторону Криму, це вирішила регіональна комісія з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій у Херсонській області.

37 прикордонників, які служать на пунктах пропуску, звернулися по допомогу з ознаками погіршення здоров'я: першінням у горлі, нудотою та головним болем. Про це BBC News Україні повідомили у Державній прикордонній службі. Стан 32 лікарі визнали задовільним, п'ятьох відправлять на подальше обстеження до Одеси.

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У Держспоживслужбі людям радять дотримуватися правил особистої безпеки, уникати води та негайно звертатися до медичних установ у разі погіршення самопочуття. Ознаками хімічного ураження можуть бути неприємний присмак у роті, подразнення слизових оболонок очей, органів дихання та шкіри.

Екстрені "канікули"

Про рішення закрити школи та садочки Армянська, а також наказ вивезти дітей у санаторії заявив у вівторок керівник анексованого Росією Криму Сергій Аксьонов.

При цьому влада анексованого півострова не називала це евакуацією, заявивши, що у бюджет знайшли гроші, щоб продовжити дітям канікули.

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Жителі Армянська скаржились на запах сірки в повітрі та подразнення в носі. Крім того, вони помітили маслянистий наліт з жовтим відтінком на будинках та листі дерев, а також іржу, що раптово з'явилася на металевих предметах.

За повідомленнями, через спеку, тривалу відсутність опадів та зниження рівня води в кислотонакопичувачі заводу виникла небезпечна ситуація.

Третього вересня Азово-Чорноморське регіональне управління Держприкордонслужби зафіксувало токсичні речовини, що надійшли з території Криму, неподалік від контрольного пункту "Чаплинка".

Президент Петро Порошенко під час засідання Ради національної безпеки звинуватив у складній екологічній ситуації в Армянську та на півдні Херсонщини російську армію.

"По версії з надійних джерел, які я маю у своєму розпорядженні, це наслідки відповідних тренувань російських військових, які призвели до руйнації екологічних захисних механізмів", - сказав пан Порошенко.

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5 вересня група обласних лікарів обстежила мешканців сіл Каланчацького та Чаплинського районів. Медики оглянули понад 300 людей, серед них 270 дітей. Були виявлені випадки ларингіту, слизотечі та подразнення слизової оболонки.

Шпиталізованих не було.

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