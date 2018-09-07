У так званій ДНР оголосили нового лідера та "вибори"

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Самопроголошена "Народна Рада" призначила Дениса Пушиліна головою так званої ДНР замість вбитого раніше Олександра Захарченка.

Дениса Пушиліна призначили тимчасовим виконувачем обов'язків до проведення нових виборів - пише російська агенція "ТАСС". Їх самопроголошений парламент так званої ДНР наказав провести 11 листопада.

Раніше Пушилін обіймав посаду "спікера парламенту" самопроголошеної республіки. Він також представляє так звану ДНР на переговорах у тристоронній контактній групі в Мінську.

Лідер самопроголошеної ДНР Олександр Захарченко загинув від вибуху у кафе "Сепар" у центрі Донецька 31 серпня.

Одразу після загибелі Захарченка, його наступником став Дмитрій Трапєзніков.

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До початку війни у 2014 році він працював менеджером у футбольному клубі "Шахтар" Рената Ахметова та інших його бізнес-структурах. Після початку конфлікту на сході України Трапєзніков приєднався до сепаратистів.

Сьогодні ж так звана "генеральна прокуратура ДНР" оголосила призначення Трапєзнікова нелегітимним.

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Одним із кандидатів на посаду Захарченка називали так званого міністра доходів і зборів самопроголошеної республіки Олександра Тимофєєва (позивний "Ташкент"), який отримав поранення разом із Захарченком. Проте джерело РІА Новин у п'ятницю повідомило, що той залишив Донецьк.

"Олександр Тимофєєв разом із радником Захарченка Олександром Казаковим полишили Донецьк та вирушили в Росію", - повідомив співрозмовник агенції.

Минуле в піраміді

До того, як приєднатися до сепаратистів, Пушилін був одним з представників МММ в Україні.

Він займався оновленням іміджу піраміди, намагаючись повернути колишнім вкладникам надію на збагачення, і навіть вступив у партію МММ. За деякими даними, вийшов з МММ у грудні 2013 року.

"Вибори"

У листопаді 2018 року в самопроголошеній республіці мали пройти "вибори".

Олександр Захарченко у червні заявив про свій намір балотуватися на другий термін. А на початку серпня, виступаючи на телебаченні самопроголошеної республіки, він заявив, що з'являється все більше охочих стати новим главою так званої ДНР.

У ЗМІ неодноразово з'являлася інформація, що російські куратори самопроголошених республік не бачать у проведенні виборів великого сенсу і не хочуть виділяти кошти на їхнє фінансування.

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