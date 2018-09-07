У так званій ДНР оголосили нового лідера та "вибори"
Самопроголошена "Народна Рада" призначила Дениса Пушиліна головою так званої ДНР замість вбитого раніше Олександра Захарченка.
Дениса Пушиліна призначили тимчасовим виконувачем обов'язків до проведення нових виборів - пише російська агенція "ТАСС". Їх самопроголошений парламент так званої ДНР наказав провести 11 листопада.
Раніше Пушилін обіймав посаду "спікера парламенту" самопроголошеної республіки. Він також представляє так звану ДНР на переговорах у тристоронній контактній групі в Мінську.
Лідер самопроголошеної ДНР Олександр Захарченко загинув від вибуху у кафе "Сепар" у центрі Донецька 31 серпня.
Одразу після загибелі Захарченка, його наступником став Дмитрій Трапєзніков.
До початку війни у 2014 році він працював менеджером у футбольному клубі "Шахтар" Рената Ахметова та інших його бізнес-структурах. Після початку конфлікту на сході України Трапєзніков приєднався до сепаратистів.
Сьогодні ж так звана "генеральна прокуратура ДНР" оголосила призначення Трапєзнікова нелегітимним.
Одним із кандидатів на посаду Захарченка називали так званого міністра доходів і зборів самопроголошеної республіки Олександра Тимофєєва (позивний "Ташкент"), який отримав поранення разом із Захарченком. Проте джерело РІА Новин у п'ятницю повідомило, що той залишив Донецьк.
"Олександр Тимофєєв разом із радником Захарченка Олександром Казаковим полишили Донецьк та вирушили в Росію", - повідомив співрозмовник агенції.
Минуле в піраміді
До того, як приєднатися до сепаратистів, Пушилін був одним з представників МММ в Україні.
Він займався оновленням іміджу піраміди, намагаючись повернути колишнім вкладникам надію на збагачення, і навіть вступив у партію МММ. За деякими даними, вийшов з МММ у грудні 2013 року.
"Вибори"
У листопаді 2018 року в самопроголошеній республіці мали пройти "вибори".
Олександр Захарченко у червні заявив про свій намір балотуватися на другий термін. А на початку серпня, виступаючи на телебаченні самопроголошеної республіки, він заявив, що з'являється все більше охочих стати новим главою так званої ДНР.
У ЗМІ неодноразово з'являлася інформація, що російські куратори самопроголошених республік не бачать у проведенні виборів великого сенсу і не хочуть виділяти кошти на їхнє фінансування.
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