Рівні умови та посади: що зміниться для жінок в армії

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Верховна Рада України на засіданні у четвер скасувала ряд обмежень для жінок у війську.

Депутати встановили, що жінки проходять військову службу на рівних засадах із чоловіками (за винятком окремих випадків, кількість яких зменшили).

Рівність, згідно з текстом документу, полягає у прийнятті на військову службу за контрактом, призначенні на посади, отриманні військових звань.

Також рівність жінок і чоловіків буде під час виконання завдань, відряджень, проходження військової служби у резерві, перебування в запасі, тощо.

Прописана також і рівність у притягненні до відповідальності за порушення військової дисципліни.

Згідно з текстом закону, парламент скасував відмінне від чоловіків вікове обмеження для жінок на службу за контрактом. Раніше на контракт приймали тільки жінок віком від 18 до 40 років.

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Тепер умови такі ж, як і для чоловіків. Граничний вік перебування на військовій службі - 45 років для не офіцерів та молодших офіцерів, 55 років для старших офіцерів та 60 років для вищого офіцерського складу.

Цим законом депутати скасували норму, коли "військовослужбовці-жінки, як правило, до складу добового наряду не призначаються".

Відтепер звільнятимуть від проходження зборів не всіх військовозобов'язаних-жінок, а тільки вагітних.

Скільки жінок в армії?

Копирайт изображения ГЕНШТАБ ЗСУ

За даними Генштабу, на липень в Збройних силах на різних посадах проходили службу понад 25 тисяч жінок. Із них понад 3 тисячі - офіцери.

У цілому жінки складалить 22,4% від загальної кількості військовослужбовців ЗСУ.

При цьому лише 70 жінок обіймають посади полковників, а жінки-генерала в Україні не було і немає.

Виконують вони завдання і на Донбасі - близько 7 тисяч жінок з Міноборони та ЗСУ є учасниками бойових дій.

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