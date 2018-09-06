Копирайт изображения AUSTRALIAN BORDER FORCE Image caption Кокаїн знайшли у взутті Деніз Марі Вудрум та інших її речах

Суд в Австралії засудив американку за контрабанду наркотиків до семи з половиною років ув'язнення.

51-річну Деніз Марі Вудрум арештували в аеропорту Сіднея минулого року після того, як прикордонники знайшли кокаїн у підборах її взуття та серед багажу.

Всього в неї знайшли 756 грамів кокаїну.

У січні жінка визнала себе винною в контрабанді, але повідомила суд, що стала жертвою схеми онлайн знайомств.

Вона заявила, що її обманув фейковий інтернет-прихильник, який і втягнув у контрабанду наркотиків до Австралії.

Суддя постановив, що жінка з власної волі брала участь у злочині.

У четвер районний суд Нового Південного Уельсу засудив пані Вудрум з Міссурі, до максимального терміну ув'язнення - семи з половиною років за ґратами.

Її адвокат, Ребекка Нейл, описала свою клієнтку як глибоко релігійну та соціально ізольовану жінку, яку звабили в інтернеті, повідомляє видання Sydney Morning Herald.

Цей чоловік, який представився іменем Хендрік Корнеліус, використав довіру пані Вудрум для отримання фінансової вигоди, сказала пані Нейл.

Вудрум перед Австралією відвідала Південну Америку.

Вона заявила, що не знала про наркотики і думала що везе "лише одяг", повідомляє австралійська Associated Press.

Хочете отримувати головні новини у месенджер? Підписуйтеся на наш Telegram.