Слідчі встановили причину смерті солістки The Cranberries

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Правоохоронці Великої Британії встановили причину смерті солістки гурту The Cranberries Долорес О'Ріордан, яка пішла з життя на початку цього року.

За даними слідства, причиною смерті є "утоплення, яке сталося у стані алкогольного сп'яніння".

Тіло 46-річної О'Ріордан знайшли 15 січня в номері одного із лондонських готелів. На ньому не було жодних ушкоджень.

Наталі Смарт, яка оглядала номер співачки, розповіла, що "бачила О'Ріордан повністю зануреною під воду у ванній".

В кімнаті загиблої знайшли кілька пустих пляшок, пляшку шампанського та коробки з-під ліків, які зазвичай відпускаються за рецептом.

Токсикологічна експертиза показала, що в організмі О'Ріордан була "терапевтично допустима" кількість ліків.

Однак експерти виявили очевидні ознаки алкогольної інтоксикації - 330 мг на 100 мл крові. Для прикладу, сідати за кермо автомобіля у Британії заборонено, якщо концентрація алкоголю в крові перевищує 80 мг на 100 мл.

Співачку поховали наприкінці січня в ірландському селищі Баллібрікен - поряд із її батьком Теренсом, який загинув 2011 року.

Група The Cranberries досягла успіху в 1990-х роках завдяки таким хітам, як Linger і Zombie, які неодноразово займали перші позиції в хіт-парадах різних країн.

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Проблеми зі здоров'ям

У 2017 році The Cranberries оголосили про початок світового турне, яке повинно було охопити, у тому числі, Британію і США.

Однак у травні, в розпал туру по Європі, група була змушена скасувати концерти через проблеми зі здоров'ям в О'Ріордан.

На сайті гурту повідомляли, що у співачки проблеми зі спиною.

У грудні 2017 року О'Ріордан писала на своїй сторінці у Facebook, що почувається добре і що нещодавно виконала кілька пісень на святі журналу Billboard в Нью-Йорку.

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