Burberry більше не буде спалювати одяг
Британська компанія Burberry, яка виробляє одяг і аксесуари класу "люкс", заявила що більше не буде спалювати товари, які не вдалося вчасно розпродати.
В липні компанія оприлюднила фінансовий звіт, в якому йшлося про те, що лише протягом останнього року Burberry спалила одяг, аксесуари та парфуми на загальну суму 37 мільйонів доларів.
В документі повідомлялося, що такі дії були спрямовані на "захист бренду".
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Така практика є доволі розповсюдженою серед виробників товарів класу "люкс". Як правило, вони знищують продукцію, аби не допустити її продажу за зниженими цінами - це, вважають вони, погано впливає на репутацію бренду.
Коли стало відомо про обсяги продукції, яка спалюється, Burberry потрапила під шквал критики.
Тепер компанія визнала, що її дії були надмірними, і пообіцяла, що в майбутньому відмовиться від практики спалювання товарів.
Також керівництво Burberry повідомило, що припинить використовувати натуральне хутро під час виробництва одягу і аксесуарів.
До останнього часу компанія продавала товари, що містили хутро лисиць, кролів, єнотів та норок.
На останні заяви Burberry вже відреагували в Greenpeace: "Це важливий знак того, що ситуація в індустрії змінюється. Настав час, аби компанії замислились над тим, що робити з залишками товарів".
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