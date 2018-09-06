Burberry більше не буде спалювати одяг

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Британська компанія Burberry, яка виробляє одяг і аксесуари класу "люкс", заявила що більше не буде спалювати товари, які не вдалося вчасно розпродати.

В липні компанія оприлюднила фінансовий звіт, в якому йшлося про те, що лише протягом останнього року Burberry спалила одяг, аксесуари та парфуми на загальну суму 37 мільйонів доларів.

В документі повідомлялося, що такі дії були спрямовані на "захист бренду".

Така практика є доволі розповсюдженою серед виробників товарів класу "люкс". Як правило, вони знищують продукцію, аби не допустити її продажу за зниженими цінами - це, вважають вони, погано впливає на репутацію бренду.

Коли стало відомо про обсяги продукції, яка спалюється, Burberry потрапила під шквал критики.

Копирайт изображения Getty Images

Тепер компанія визнала, що її дії були надмірними, і пообіцяла, що в майбутньому відмовиться від практики спалювання товарів.

Також керівництво Burberry повідомило, що припинить використовувати натуральне хутро під час виробництва одягу і аксесуарів.

До останнього часу компанія продавала товари, що містили хутро лисиць, кролів, єнотів та норок.

На останні заяви Burberry вже відреагували в Greenpeace: "Це важливий знак того, що ситуація в індустрії змінюється. Настав час, аби компанії замислились над тим, що робити з залишками товарів".

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