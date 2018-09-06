До кінця року тарифи на газ можуть зрости на чверть - НБУ

Копирайт изображения Getty Images

У Національному банку очікують на відновлення співпраці з МВФ після візиту місії, що розпочала роботу в Києві 6 вересня.

Проте в НБУ також визнають, що рішення про надання Україні чергового траншу МВФ ухвалить лише після розв'язання питання із підвищенням тарифів на газ для населення.

"Очікуємо зростання тарифів на газ десь на 25% цього року, а також на 15% - наступного", - заявив заступник голови НБУ Дмитро Сологуб.

За його словами, комунальні тарифи - це 20% у зростанні споживчих цін. Якщо таке підвищення відбудеться, це додасть 1,2% до загальної інфляції.

Саме для того, аби її стримати, Нацбанк вирішив вчетверте за цей рік підвищити облікову ставку - із 17,5% до 18%. Це означає зростання вартості кредитів для всієї економіки.

В НБУ і надалі називають відновлення співпраці з МВФ ключовою умовою збереження фінансової стабільності в країні, яка увійшла у період пікових виплат по зовнішньому боргу.

Поки що розрахунки відбуваються переважно коштом валютних резервів.

За словами голови НБУ Якова Смолія, лише від початку липня валютні резерви Нацбанку зменшилися на 700 млн доларів.

Разом із тим, в НБУ поки що дотримуються прогноза, що на кінець року у валютних резервах країни буде 20,7 млрд доларів, - заявив заступник голови НБУ Олег Чурій.

На кінець серпня там було 17,7 млрд доларів.

Тим часом одними з головних постачальників валюти до України залишаються українці, які працюють за кордоном. Яків Смолій каже, що за перше півріччя цього року трудові мігранти перерахували до України 6,35 млрд доларів. За весь 2018 рік, як очікують в НБУ, перекази мають сягнути 11 млрд доларів.

Для порівняння, за даними Державної служби статистики, прямі іноземні інвестиції в Україну за січень-черень 2018 року склали 1,26 млрд доларів.