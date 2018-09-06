Хімічні викиди в Криму: Порошенко звинуватив російську армію

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Президент Петро Порошенко звинуватив у складній екологічній ситуації в Армянську та на півдні Херсонщини російську армію. Про це він заявив під час засідання Ради національної безпеки.

"По версії з надійних джерел, які я маю в своєму розпорядженні, це наслідки відповідних тренувань російських військових, які призвели до руйнації екологічних захисних механізмів", - сказав пан Порошенко.

Президент доручив створити міжнародну комісію, яка повинна встановити причину такої ситуації та вжити всіх заходів, щоб зупинити екологічну катастрофу, яка "безпосередньо впливає на Україну".

Петро Порошенко закликав запросити дітей з Армянська до Херсонської області, щоб вони могли оздоровитись.

"Вони мають відчувати піклування української держави про кожного, хто опинився на окупованій території", - додав президент.

Напередодні, в середу ввечері на брифінгу речник Міністерства оборони України Олександр Мотузяник також згадував про причетність російських військових до екологічної ситуації в Криму.

За його словами, 13-19 серпня підрозділи збройних сил РФ проводили стрільби в районах розташування відстійників відходів хімічного виробництва титанового та содового заводів.

"Внаслідок влучень снарядів, зазначені об'єкти були пошкоджені, що призвело до суттєвого погіршення екологічної обстановки на всій півночі окупованого Криму", - сказав Мотузяник.

Він додав, що російське окупаційне командування намагається приховати масштаб екологічної проблеми і уникнути відповідальності за її виникнення.

Що кажуть в анексованому Криму?

Протягом останніх двох тижнів жителі Армянська скаржились на запах сірки в повітрі та подразнення в носі. Вони помітили маслянистий наліт з жовтим відтінком на будинках та листі дерев, а також іржу, що раптово з'явилася на металевих предметах.

Влада анексованого Росією півострова заявила, що "життю і здоров'ю громадян нічого не загрожує".

Головне управління міністерства з надзвичайних ситуацій Криму заявило, що забруднення носить "локальний характер" і стосується лише Армянська на навколишніх сіл Красноперекопського району.

Місцева влада ухвалила рішення про тимчасове закриття шкіл та дитячих садочків в Армянську. Дітей з мамами пообіцяли відвезти на кримські курорти.

За останні дні з міста вивезли майже 3 тис. дітей.

Провину за ситуацію керівник анексованого Криму Сергій Аксьонов поклав на завод "Кримський титан", що розташований в Армянську.

За його версією, через спеку, тривалу відсутність опадів та зниження рівня води в кислотонакопичувачі заводу виникла небезпечна ситуація. Мовляв, з резервуарів випаровуються і конденсуються небезпечні сполуки.

Роботу заводу тимчасово призупинили.

В Криму запевняють, що кислотонакопичувачі заповнюють водою. За останні дні туди залили 260 тис. кубометрів води.

Крім того, віце-прем'єр Криму Дмитро Полонський заявив, що винна в ситуації Україна. Мовляв, саме офіційний Київ після анексії перекрив постачання півострову дніпровською водою через Північно-Кримський канал.

До анексії канал забезпечував до 85% потреб Криму в прісній воді.

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