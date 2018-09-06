Хімічні викиди в Криму: Порошенко звинуватив російську армію
Президент Петро Порошенко звинуватив у складній екологічній ситуації в Армянську та на півдні Херсонщини російську армію. Про це він заявив під час засідання Ради національної безпеки.
"По версії з надійних джерел, які я маю в своєму розпорядженні, це наслідки відповідних тренувань російських військових, які призвели до руйнації екологічних захисних механізмів", - сказав пан Порошенко.
Президент доручив створити міжнародну комісію, яка повинна встановити причину такої ситуації та вжити всіх заходів, щоб зупинити екологічну катастрофу, яка "безпосередньо впливає на Україну".
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Петро Порошенко закликав запросити дітей з Армянська до Херсонської області, щоб вони могли оздоровитись.
"Вони мають відчувати піклування української держави про кожного, хто опинився на окупованій території", - додав президент.
Напередодні, в середу ввечері на брифінгу речник Міністерства оборони України Олександр Мотузяник також згадував про причетність російських військових до екологічної ситуації в Криму.
За його словами, 13-19 серпня підрозділи збройних сил РФ проводили стрільби в районах розташування відстійників відходів хімічного виробництва титанового та содового заводів.
"Внаслідок влучень снарядів, зазначені об'єкти були пошкоджені, що призвело до суттєвого погіршення екологічної обстановки на всій півночі окупованого Криму", - сказав Мотузяник.
Він додав, що російське окупаційне командування намагається приховати масштаб екологічної проблеми і уникнути відповідальності за її виникнення.
Що кажуть в анексованому Криму?
Протягом останніх двох тижнів жителі Армянська скаржились на запах сірки в повітрі та подразнення в носі. Вони помітили маслянистий наліт з жовтим відтінком на будинках та листі дерев, а також іржу, що раптово з'явилася на металевих предметах.
Влада анексованого Росією півострова заявила, що "життю і здоров'ю громадян нічого не загрожує".
Головне управління міністерства з надзвичайних ситуацій Криму заявило, що забруднення носить "локальний характер" і стосується лише Армянська на навколишніх сіл Красноперекопського району.
Місцева влада ухвалила рішення про тимчасове закриття шкіл та дитячих садочків в Армянську. Дітей з мамами пообіцяли відвезти на кримські курорти.
За останні дні з міста вивезли майже 3 тис. дітей.
Провину за ситуацію керівник анексованого Криму Сергій Аксьонов поклав на завод "Кримський титан", що розташований в Армянську.
За його версією, через спеку, тривалу відсутність опадів та зниження рівня води в кислотонакопичувачі заводу виникла небезпечна ситуація. Мовляв, з резервуарів випаровуються і конденсуються небезпечні сполуки.
Роботу заводу тимчасово призупинили.
В Криму запевняють, що кислотонакопичувачі заповнюють водою. За останні дні туди залили 260 тис. кубометрів води.
Крім того, віце-прем'єр Криму Дмитро Полонський заявив, що винна в ситуації Україна. Мовляв, саме офіційний Київ після анексії перекрив постачання півострову дніпровською водою через Північно-Кримський канал.
До анексії канал забезпечував до 85% потреб Криму в прісній воді.
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