До Умані їдуть десятки тисяч хасидів: поліція готується їх захищати

Копирайт изображения Getty Images

Цього року до України на Рош Гашана може прибути від 50 до 80 тис. паломників-хасидів, повідомив під час зустрічі з керівництвом Нацполіції України посол Ізраїлю Джоел Ліон.

Традиційно більшість із них відвідає могилу рабина Нахмана в Умані на честь свята, яке називають єврейським новим роком. Цьоріч Рош Гашана припадає на 10-11 вересня.

"За інформацією, яку ми отримуємо з туристичних агенцій та авіакомпаній, очікується прибуття до України від 50 до 80 тисяч паломників. Для допомоги ізраїльським громадянам на місці буде відкрито консульство", - розповів дипломат.

Керівник Нацполіції Сергій Князєв запевнив - "навіть в умовах гібридної війни українські поліцейські докладають максимум зусиль, аби паломники не відчули її наслідків та були у безпеці".

Зокрема, він нагадав про вибух, що влаштували минулого року під час перебування паломників в Умані.

"У результаті проведеної роботи ми знайшли тих, хто скоїв цей злочин. Наші припущення, що саме спецслужба ворожої іноземної держави організувала цей теракт руками громадян України, підтвердилися", - заявив Князев.

За його словами, правопорушники загалом вчинили 11 терористичних актів по всій Україні. Зокрема, йдеться про нанесення образливих написів на синагогах у Львові та Одесі.

Також саме вони причетні до інциденту, коли в храмі на місці паломництва в Умані виявили голову свині, переконані в поліції.

"Це було у різний час і в різних регіонах держави. Але всі правопорушення ґрунтувалися виключно на розпалюванні міжетнічної та міжконфесійної ворожнечі і мали на меті показати світу, що ми начебто не здатні забезпечити безпеку людей", - підкреслив Князєв.

Цього року до Умані також прибудуть 20 ізраїльських правоохоронців, які допомагатимуть українським колегам дбати про безпеку паломників.

Хочете отримувати найважливіші статті в месенджер? Підписуйтеся на наш Telegram.