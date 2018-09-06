Серцеїд та зірка: помер актор Берт Рейнольдс

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Голлівудська зірка, серцеїд 70-х та оскарівський номінант Берт Рейнольдс помер у 82-річному віці.

Причиною смерті став серцевий напад. Він помер в лікарні у Флориді в оточенні сім'ї, повідомляє Us Weekly.

Раніше, в 2010 році Рейнольдс переніс операцію на серці.

Актор здобув популярність в 1972 році завдяки стрічці "Звільнення". Цей фільм отримав три номінації на Оскар та зробив Рейнольдса секс-символом Америки.

Також він зіграв у фільмах "Смокі і Бандит", "Ночі в стилі бугі" і "Перегони Гарматне ядро".

"Ночі в стилі бугі" принесли актору номінацію на Оскар.

Агент актора Тодд Айзнер сказав NBC News, що його смерть "розбиває серце".

Арнольд Шварценегер написав у Twitter, що Рейнольдс був одним з його героїв.

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