Серцеїд та зірка: помер актор Берт Рейнольдс
Голлівудська зірка, серцеїд 70-х та оскарівський номінант Берт Рейнольдс помер у 82-річному віці.
Причиною смерті став серцевий напад. Він помер в лікарні у Флориді в оточенні сім'ї, повідомляє Us Weekly.
Раніше, в 2010 році Рейнольдс переніс операцію на серці.
Актор здобув популярність в 1972 році завдяки стрічці "Звільнення". Цей фільм отримав три номінації на Оскар та зробив Рейнольдса секс-символом Америки.
Також він зіграв у фільмах "Смокі і Бандит", "Ночі в стилі бугі" і "Перегони Гарматне ядро".
"Ночі в стилі бугі" принесли актору номінацію на Оскар.
Агент актора Тодд Айзнер сказав NBC News, що його смерть "розбиває серце".
Арнольд Шварценегер написав у Twitter, що Рейнольдс був одним з його героїв.
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