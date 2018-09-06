США, Франція і Німеччина заявили про причетність Росії до отруєння Скрипалів

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Лідери США, Франції, Німеччини і Канади підтримали версію Британії про причетність Росії до отруєння Сергія Скрипаля та його доньки Юлії.

Про це йдеться в спільній заяві лідерів п'яти країн.

Вони висловили "повну впевненість" в тому, що підозрювані в отруєнні Скрипалів є агентами російського ГРУ, а їх операція "майже точно" була санкціонована владою РФ.

Росію також закликали розсекретити подробиці програми "Новачок".

Кремль продовжує заперечувати всі звинувачення на свою адресу.

Громадяни Росії

Раніше британська поліція оприлюднила імена двох громадян Росії, яких підозрюють в отруєнні Сергія Скрипаля та його доньки Юлії.

Ними виявилися Олександр Петров та Руслан Боширов.

Прем'єр-міністр Великої Британії Тереза Мей заявила, що підозрювані були співробітниками ГРУ.

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У повідомлення поліції йдеться про те, що 2 березня Петров і Боширов прилетіли до Лондона з Москви та зупинилися в готелі City Stay. Наступного ранку вони потягом вирушили у Солсбері та повернулися до Лондона увечері того ж самого дня.

4 березня підозрювані знову вирушили тим самим маршрутом в Солсбері. Біля будинку Скрипалів вони потрапили на запис камер стеження. Слідчі припускають, що вони отруїли вхідні двері будинку нервово-паралітичною речовиною "Новачок". В той же день Петров та Боширов повернулися до Лондона та полетіли до Москви.

За повідомленням Королівської прокуратури Великої Британії, видано європейський ордер на арешт росіян. Запит про екстрадицію подавати не будуть, оскільки російська конституція не дозволяє екстрадувати громадян своєї країни.

Два отруєння

Колишнього полковника ГРУ Сергія Скрипаля та його доньку Юлію знайшли без свідомості вдень 4 березня в центрі міста Солсбері. Експерти встановили, що їх отруїли розробленою в Росії нервово-паралітичною речовиною "Новачок".

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30 червня в містечку Еймсбері неподалік від Солсбері госпіталізували 44-річну Дон Стерджесс, яка отримала дозу нервово-паралітичної речовини. Вона померла 8 липня. Її приятель, 45-річний Чарлі Роулі, також отруївся, проте вижив.

Отруєння Скрипалів серйозно загострило відносини між Великою Британією і Росією: Лондон вислав 23 російських дипломатів, Москва відповіла тим самим. Згодом десятки країн підтримали Британію, оголосивши про висилку російських дипломатів.

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