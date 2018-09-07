Через банківську помилку тисячі британців платили за товари вдвічі більші суми

Копирайт изображения Francesca Brady Image caption Франческа Брейді сплатила за вживаний Mercedes 46 тисяч доларів замість 23 тисяч

Через помилку в роботі банківської системи тисячі жителів Великої Британії сплачували за товари вдвічі більші суми, ніж було необхідно.

Минулого тижня Франческа Брейді разом з мамою купувала автомобіль Mercedes: замість зазначених на ціннику 23 тисяч доларів система зняла з картки одразу 46 тисяч.

Помилка в роботі системи банківських переведень трапилася 29 серпня. За інформацією представників Lloyds Banking Group, інцидентів, подібних тому, що стався з Франческою Брейді, у цей день були тисячі.

Найбільшою проблемою було те, що деякі покупці навіть не здогадувалися, що здійснили подвійну оплату товарів. В багатьох випадках на чеках зазначалася правильна - вдвічі менша - сума переведення.

За словами міс Брейді, про те що машина обійшлася їй у 46 тисяч доларів, вона дізналася лише через кілька днів після моменту сплати.

"Коли я перевірила рахунок і зрозуміла, що з мене зняли вдвічі більшу суму, я була просто налякана", - згадує жінка.

"Першою реакцією було відчуття жаху. Потім я зрозуміла що офіс Mercedes не працюватиме до понеділка - стало ще гірше", - додає Брейді.

Та зрештою стало зрозуміло, що хвилювання були марними. Коли представники салону Mercedes зв'язалися з жінкою, то були дуже ввічливими і пообіцяли повернути всі кошти назад.

"Думаю, в той день ми були єдиними, хто витратив так багато грошей, - каже Брейді. - Це погана вдача".

Всього 29 серпня проблеми зі списанням виникли приблизно у 5% покупців, які розраховувалися за товари за допомогою терміналів Cardnet.

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