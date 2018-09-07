Через банківську помилку тисячі британців платили за товари вдвічі більші суми
Через помилку в роботі банківської системи тисячі жителів Великої Британії сплачували за товари вдвічі більші суми, ніж було необхідно.
Минулого тижня Франческа Брейді разом з мамою купувала автомобіль Mercedes: замість зазначених на ціннику 23 тисяч доларів система зняла з картки одразу 46 тисяч.
Помилка в роботі системи банківських переведень трапилася 29 серпня. За інформацією представників Lloyds Banking Group, інцидентів, подібних тому, що стався з Франческою Брейді, у цей день були тисячі.
Найбільшою проблемою було те, що деякі покупці навіть не здогадувалися, що здійснили подвійну оплату товарів. В багатьох випадках на чеках зазначалася правильна - вдвічі менша - сума переведення.
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За словами міс Брейді, про те що машина обійшлася їй у 46 тисяч доларів, вона дізналася лише через кілька днів після моменту сплати.
"Коли я перевірила рахунок і зрозуміла, що з мене зняли вдвічі більшу суму, я була просто налякана", - згадує жінка.
"Першою реакцією було відчуття жаху. Потім я зрозуміла що офіс Mercedes не працюватиме до понеділка - стало ще гірше", - додає Брейді.
Та зрештою стало зрозуміло, що хвилювання були марними. Коли представники салону Mercedes зв'язалися з жінкою, то були дуже ввічливими і пообіцяли повернути всі кошти назад.
"Думаю, в той день ми були єдиними, хто витратив так багато грошей, - каже Брейді. - Це погана вдача".
Всього 29 серпня проблеми зі списанням виникли приблизно у 5% покупців, які розраховувалися за товари за допомогою терміналів Cardnet.
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