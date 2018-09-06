Росія запевнила Європейський суд, що Балух не голодує

Копирайт изображения FACEBOOK.COM.ВОЛОДИМИР БАЛУХ Image caption Володимир Балух голодує вже 172 дні

На вимогу Європейського суду з прав людини уряд Росії надав інформацію щодо стану здоров'я чотирьох українців, які перебувають у російських в'язницях. Про це ВВС News Україна повідомили у прес-службі ЄСПЛ.

Україна звернулася до ЄСПЛ 10 та 17 серпня з проханням зобов'язати Росію прояснити стан здоров'я українців у межах розгляду справи №38334/18 "Україна проти Росії".

23 серпня ЄСПЛ повідомив, що суд вирішив застосувати правило 39 свого регламенту про невідкладні забезпечувальні заходи щодо Станіслава Клиха, Володимира Балуха, Еміра-Усейна Куку та Сергія Литвинова.

Росія мала до 5 вересня надіслати ЄСПЛ інформацію щодо стану здоров'я цих людей та повідомити, чи наразі вони голодують.

"Уряд Росії відповів на питання суду щодо панів Клиха, Балуха, Куку та Литвинова. Росія надала інформацію, що ці чотири чоловіка регулярно оглядаються лікарями, отримують належну медичну допомогу та, що жоден з них зараз не здійснює голодування", - повідомили ВВС News Україна у прес-службі суду.

Натомість в офісі уповноваженої Верховної Ради з прав людини Людмили Денісової заявили ВВС News Україна, що Володимир Балух продовжує голодування вже 172-й день.

Раніше повідомлялось, що засуджений у Криму українець Володимир Балух оголосив голодування ще 14 березня 2018 року.

Пізніше, щоб уникнути примусового годування, він щодня почав вживати дві склянки вівсяного киселю, 50-70 грам сухарів з чорного хліба й пити чай з медом.

Копирайт изображения FACEBOOK.COM.ВОЛОДИМИР БАЛУХ Image caption Володимир Балух до арешту

Володимир Балух - кримський фермер і активіст, який свого часу балотувався до Верховної Ради Криму від Конгресу українських націоналістів.

Після анексії Криму пан Балух відмовився від автоматичного переходу до громадянства Росії, а на даху свого будинку, за повідомленнями ЗМІ, тримав піднятим український прапор. Саме з цією обставиною проукраїнські активісти пов'язують його проблеми з правоохоронними органами.

У грудні 2016 року під час обшуку в будинку пана Балуха вилучили 90 патронів і кілька тротилових шашок. Суд в Криму визнав його винним у зберіганні боєприпасів і засудив до трьох з половиною років позбавлення волі в колонії-поселенні та штрафу в 10 тисяч рублів.

5 липня 2018 року Володимира Балуха в анексованому Криму засудили до другого терміну.

За сукупністю українцю дали п'ять років колонії загального режиму і штраф 10 тисяч рублів (близько 4 тис. гривень).

Суддя, яку цитувало видання Крим.Реалії, заявила, що Балух скоїв злочин у зв'язку з "неприязню до діючої системи управління, що підтверджується раніше здійсненими злочинами".

Другу справу проти українця порушили через заяви начальника ізолятора в селищі Роздольне, який стверджує, що Балух його побив. При цьому сам активіст і його захист заявляють, що це працівник ізолятора напав на нього.