У Бразилії лідера президентських перегонів поранили ножем у живіт

Копирайт изображения AFP/GETTY IMAGES Image caption Фото кандидата в президенти Бразилії Жаіра Болсонаро після того, як його вдарили в живіт

Одного з лідерів президентських перегонів у Бразилії Жаіра Болсонаро поранили ножем під час передвиборчого мітингу.

На крайньоправого політика напали в натовпі у південно-східному штаті Мінас-Жерайс.

Лікарі прооперували кандидата в президенти й очікують, що він одужає.

Після двох годин на операційному столі пан Болсонаро проведе ще щонайменше тиждень в лікарні для реабілітації.

Зйомка з місця події в місті Жуіз де Фора показує, що пан Болсонаро робить жест великим пальцем догори в сторону своїх прихильників, коли його несуть, аж раптом кандидата вдаряють предметом схожим на ніж.

Пан Болсонаро згинається від болю, і прихильники швидко опускають його на землю та затягують до машини.

Поліція заявила, що підозрюваного у нападі було заарештовано і оприлюднила його ім'я - Аделіо Обіспо де Олівейра.

Жаіра Болсонаро - суперечливий політик, який обурив багатьох у Бразилії расистськими та гомофобними висловами, мав хороший результат за останніми соціологічними опитуваннями.

Опитування показують, що саме Жаір Болсонаро отримає більшість голосів на президентських виборах наступного місяця, якщо колишній президент Лула да Сілва не зможе скасувати заборону на свою участь у виборах.

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