Копирайт изображения Getty Images

Авіакомпанія British Airways заявляє, що "в терміновому порядку" розслідує крадіжку даних про клієнтів з веб-сайту та мобільного додатка компанії.

Авіакомпанія повідомила, що особисті та фінансові дані клієнтів, які купували квитки викрали хакери.

Постраждало близько 380 тис. транзакцій, проте викрадені дані не включають паспортні дані та відомості про подорожі.

British Airways заявила, що зловмисники проникли в систему між 21 серпня і 5 вересня.

"Ситуацію вирішено, і наш веб-сайт працює нормально", - заявила авіакомпанія.

"Ми сповістили поліцію та відповідні органи влади. Ми глибоко вибачаємось за збитки, спричинені цією злочинною діяльністю. Ми дуже серйозно ставимося до захисту даних наших клієнтів".

British Airways заявила, що в четвер увечері зв'язалась з усіма клієнтами, дані яких викрали хакери.

У п'ятницю авіакомпанія випустить рекламу в газетах, у якій має намір вибачитись за ситуацію.

Хочете отримувати головні новини у месенджер? Підписуйтеся на наш Telegram.