Україна направить військові кораблі в Азовське море

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Рада національної безпеки і оборони України вирішила направити військові кораблі в Азовське море для захисту національних інтересів.

Згідно з повідомленням за результатами засідання РНБО, ухвалено рішення про посилення військово-морської присутності України в Азовському морі.

Навесні цього року Росія обмежила судноплавство для українських суден в цьому регіоні.

Українська сторона звинуватила росіян у цілеспрямованій військово-економічній блокаді.

Згідно з рішенням РНБО, в Азовському морі мають сформувати корабельно-катерне угрупування Військово-морських сил.

Наразі акваторію Азовського моря патрулюють тільки катери прикордонної охорони.

Планується також забезпечити підрозділи берегової оборони новітньою високоточною ракетною зброєю.

Крім того, уряду доручили невідкладно ухвалити Морську доктрину України.

Також на цьому засіданні РНБО ухвалила обсяг оборонного бюджету України на 2019 рік - понад 5% ВВП.

Кошти планують направити на збільшення грошового забезпечення військовослужбовців, розробку, виробництво та закупівлю сучасних видів озброєння і техніки.

На цьому ж засіданні члени РНБО підтримали пропозицію президента щодо припинення дії Договору про дружбу, партнерство і співробітництво з РФ на наступні десять років.

Блокада Азовського моря

Копирайт изображения UNIAN Image caption Військові катери Морської охорони Державної прикордонної служби України в Маріупольскому порту

У серпні РНБО Олександр Турчинов заявив, що Росія намагається влаштувати "військово-економічну блокаду Азовського узбережжя України".

Це проявляється, зокрема, у "незаконному будівництві Керченського мосту та зростанні кількості інцидентів із затриманням російськими військовими вітчизняних та іноземних суден", додав він.

У червні в Міністерстві інфраструктури заявляли, що Росія безпідставно затримала майже півтори сотні суден, які слідували в порти України в Азовському морі.

Українська прикордонна служба ж скаржилася, що Росія затримує міжнародні судна в Керченській протоці, "затягуючи надання необхідних документів, іноді на три доби".

Росія ж у травні заявила, що обмежила судноплавство для українських суден в Азовському морі через проведення бойових стрільб у тому регіоні.

Азовське море та Керченська протока є внутрішніми водами України й Російської Федерації.

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