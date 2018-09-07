"Нарощування м'язів" на Азові: які кораблі може направити Україна, і що це змінить

Копирайт изображения UKRINFORM Image caption Флагман ВМС України фрегат "Гетьман Сагайдачний"

Навесні 2018 року Росія обмежила судноплавство для українських суден в Азовському морі, у відповідь українська сторона звинуватила росіян у цілеспрямованій військово-економічній блокаді.

Рада національної безпеки й оборони України 6 вересня прийняла рішення направити військові кораблі в Азовське море для захисту національних інтересів.

Там планують сформувати корабельно-катерне угрупування Військово-морських сил України.

Наразі ж акваторію Азовського моря патрулюють тільки катери прикордонної охорони.

Як реалізують та на що вплине дане рішення

Керівник моніторингової групи Майдану закордонних справ, головний редактор порталу blackseanews.net Андрій Клименко допускає що до Азовського моря можуть перевести декілька малих броньованих артилерійських катерів типу "Гюрза-М", з-поміж тих шести, які зараз базуються в Одесі.

Копирайт изображения UKRINFORM Image caption Спуск на воду малого броньованого артилерійського катера типу "Гюрза-М"

У коментарі BBC News Україна він припустив, що ці катери можуть перевезти суходолом за допомогою трейлерів.

Пан Клименко вважає такий крок демонстраційним, "але в цьому випадку демонстрація - це добре".

"Військові кораблі завжди й у всьому світі вирішують більшість завдань шляхом демонстрації", - сказав він.

При цьому пан Клименко сказав, що точно спрогнозувати як цей крок вплине на ситуацію в Азовському морі складно.

"Просто в морі з'являться декілька швидкісних катерів з артилерійським та ракетним озброєнням. Противник буде вимушений з цим рахуватися", - сказав Андрій Клименко.

Директор військових програм Центру Разумкова Микола Сунгуровський заявив BBC News Україна, що для захисту національних інтересів України в регіоні необхідно здійснювати й інші заходи: посилювати морську охорону, посилити берегову охорону вертольотами.

Тільки комплекс заходів може, хоч і не відразу, дати результат, вважає пан Сунгуровський

Експерт Українського незалежного центру політичних досліджень Юлія Тищенко вважає, що такий крок з боку України може покращити ситуацію в акваторії Азовського моря та зменшити кількість затримань суден росіянами.

З іншого боку, за її словами, Росія може це сприйняти як виклик її військовій присутності, проте "погіршити вже існуючу ситуацію навряд можна".

Блокада Азовського моря

Копирайт изображения UNIAN Image caption Військові катери Морської охорони Державної прикордонної служби України в Маріупольскому порту

У серпні секретар РНБО Олександр Турчинов заявив, що Росія намагається влаштувати "військово-економічну блокаду Азовського узбережжя України".

Це проявляється, зокрема, у "незаконному будівництві Керченського мосту та зростанні кількості інцидентів із затриманням російськими військовими вітчизняних та іноземних суден", додав він.

У червні в Міністерстві інфраструктури заявляли, що Росія безпідставно затримала майже півтори сотні суден, які слідували в порти України в Азовському морі.

Українська прикордонна служба скаржилася, що Росія затримує міжнародні судна в Керченській протоці, "затягуючи надання необхідних документів, іноді на три доби".

Росія ж у травні заявила, що обмежила судноплавство для українських суден в Азовському морі через проведення бойових стрільб у тому регіоні.

Азовське море та Керченська протока є внутрішніми водами України й Російської Федерації.

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