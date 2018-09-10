Нападник з ножем поранив сімох людей в Парижі

Копирайт изображения Reuters Image caption Місце нападу оточене поліцією

Сім людей постраждали під час атаки у столиці Франції, четверо мають важкі поранення. Поліція повідомляє, що нападник був озброєний ножем та металевим ломом.

Чоловіка афганської національності арештували. Джерела повідомляють, що в поліції не вбачають ознак терористичної атаки в інциденті.

Декілька джерел повідомляють, що двоє поранених - туристи з Великої Британії.

Напад стався о 23:00 за місцевим часом на березі каналу в 19 окрузі на північному сході Парижа.

Чоловік атакував незнайомців на вулиці, навмисно поранивши ножем двох чоловіків та жінку біля кінотеатру на набережній Луари, вздовж Уркського каналу.

Кілька людей, які грали у петанк поблизу місця нападу, спробували закидати нападника шарами, аби зупинити його.

Чоловік отримав удари, проте зміг втекти. Згодом він поранив двох британських туристів на вулиці Анрі Ногера.

"Ми терміново розслідуємо цей випадок та перебуваємо на зв'язку із французькою владою", - заявили в Міністерстві закордонних справ Великої Британії.

"На даному етапі розслідування нічого не вказує на те, що напад міг бути терористичною атакою", - розповіло джерело у французькій поліції.

Копирайт изображения Reuters Image caption Поліція перебуває на місці нападу

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