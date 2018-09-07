Ближче до Томосу: Вселенський патріарх призначив екзархів у Києві

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Вселенський патріарх Варфоломій призначив двох екзархів (представників) у Києві у межах підготовки до надання Православній церкві в Україні автокефалії. Про це повідомила прес-служба Вселенського патріархату.

"В межах підготовки до надання автокефалії Православній Церкві в Україні Вселенський патріархат призначив як своїх екзархів у Києві Його Преосвященство Архієпископа Даниїла Памфілійського зі США та Його Преосвященство Єпископа Іларіона Едмонтонського з Канади, які обидва служать українським православним вірним у своїх відповідних країнах у Вселенському Патріархаті", - йдеться у повідомленні.

За даними ВВС News Україна, екзархи будуть взаємодіяти з українською владою і церквами щодо організації майбутнього собору. На ньому можуть проголосити про створення помісної православної церкви та обрати її предстоятеля.

Протягом останніх днів відбулися одразу кілька важливих подій у боротьбі українського православ'я за незалежність.

Прес-служба УПЦ Київського патріархату заявила, що призначення екзархів у Києві обумовлене необхідністю проводити активну роботу з підготовки надання автокефалії Православній Церкві в Україні, проведення відповідних зустрічей та консультацій.

Там кажуть, що звання чи титул екзарха у даному випадку означає особисте уповноваження Вселенського патріарха представляти його особу.

В УПЦ КП вважають, що призначення екзархів не означає утворення нової церковної юрисдикції у формі екзархату.

Шлях до автокефалії

Спочатку ситуація в Україні стала головною темою спішно організованих переговорів патріархів Московського Кирила та Константинопольського Варфоломія в Стамбулі: цю зустріч багато українських і деякі російські ЗМІ назвали дипломатичною поразкою глави Російської православної церкви (РПЦ).

Потім про українське питання неодноразово згадували на Синаксі - зборах усіх ієрархів Константинопольського патріархату, які проходили 1-3 вересня у тому ж Стамбулі.

Джерела ВВС у київських церковних та політичних колах заявляють, що формальних перешкод для надання українському православ'ю Томосу про автокефалію (грамоти про незалежність) вже у середині жовтня цього року не залишилося.

У одній з доповідей на Синаксі доводилося право Константинопольського патріархату одноосібним рішенням надавати автокефалію церквам, які надіслали йому таке прохання. У РПЦ стверджують, що подібні рішення можуть ухвалювати виключно всі існуючі православні церкви спільно.

В іншій - аргументувалося право Константинополя знімати анафему (відлучення від церкви), накладену на будь-кого іншими церквами. У зв'язку з українською ситуацією це означає, що Вселенський патріархат може повернути в лоно церкви главу Київського патріархату Філарета, відлученого від церкви рішенням РПЦ у 1997 році.

Філарета називають найімовірнішим предстоятелем ще не створеної в Україні незалежної церкви. У РПЦ вважають, що знімати анафему може виключно та церква, яка її накладала, і для того, щоб отримати церковне прощення, Філарет повинен звернутися до Російської церкви з покаянням.

Митрополит Гальський Еммануїл відзвітував перед учасниками Синаксу про об'їзд делегацією Константинопольського патріархату всіх помісних церков, під час якого їх поінформували про намір надати українському православ'ю автокефалію.

Росія проти

Нарешті на Синаксі розглянули 90-сторінкову доповідь єпископа Христопульского Макарія, присвячену "українському церковному питанню".

Змісту доповіді поки не розкривають, однак, анонсуючи цей документ у своїй програмній промові на відкритті Синаксу, патріарх Варфоломій заявив: "Епізодичні цілеспрямовані спроби вирішити (українське) питання з боку Російської церкви провалилися. Тому, оскільки Росія як відповідальна за нинішню болісну ситуацію в Україні не здатна вирішити цю проблему, Вселенський патріархат взяв на себе ініціативу її вирішення".

Представники РПЦ, які виступають різко проти української автокефалії, запевняють, що Константинополь таки не видасть Томос, а якщо це і станеться, то матиме плачевні наслідки як для всього світового православ'я, так і для самої України.

7 вересня пролунала детальна реакція Москви на заяви Константинополя.

"Політична напруга, яка існує зараз у світі навколо нашої країни (Росії), як ми з жалем констатуємо, зачіпає іноді і церкву", - заявив прес-секретар патріарха Кирила священик Олександр Волков в ефірі московської православної радіостанції "Радонеж".

"Після зустрічі (патріархів 31 серпня) ми стали свідками низки не до кінця нам зрозумілих заяв з боку константинопольської ієрархії. Зараз, я думаю, нам треба взяти певну паузу і отримати якісь додаткові роз'яснення", - додав він.

За останніми даними, Томос про українську автокефалію може затвердити Синод Вселенського патріархату на засіданні 9-11 жовтня.

Прохання щодо надання Томосу до Вселенського патріархату підписали архієреї наразі невизнаних УПЦ Київського патріархату та УАПЦ, а також частина архієреїв УПЦ Московського патріархату.

З таким зверненням також звертався президент України та Верховна Рада.

Після підписання Томосу в Україні має відбутись собор, на якому оголосять про створення нової церкви та оберуть її предстоятеля - патріарха нової помісної православної церкви.

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