Нове рішення Варфоломія по Україні: в Росії обурені і обіцяють відповісти
Російська православна церква обурена рішенням Вселенського патріарха Варфоломія призначити екзархів (представників) у Києві в межах підготовки до надання православній церкві в Україні автокефалії.
Володимир Легойда, керівник синодального відділу зі взаємозв'язків РПЦ з суспільством і ЗМІ, заявив, що це "безпрецедентно грубе вторгнення на канонічну територію московського патріархату".
"Такі дії не можуть залишитись без відповіді", - заявив Легойда.
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Раніше в п'ятницю стало відомо, що Варфоломій призначив до України своїх представників архієпископа Даниїла Памфілійського зі США та єпископа Іларіона Едмонтонського з Канади.
За даними ВВС News Україна, екзархи будуть взаємодіяти з українською владою і церквами щодо організації майбутнього собору. На ньому можуть проголосити про створення помісної православної церкви та обрати її предстоятеля.
Прес-служба Української православної церкви Київського патріархату заявила, що екзархів призначили до Києва, щоб проводити активну роботу з підготовки надання автокефалії православній церкві в Україні, проведення відповідних зустрічей та консультацій.
Там кажуть, що звання чи титул екзарха у цьому випадку означає особисте уповноваження Вселенського патріарха представляти його особу.
За останніми даними, Томос про українську автокефалію може затвердити Синод Вселенського патріархату на засіданні 9-11 жовтня.
Після підписання Томосу в Україні має відбутись собор, на якому оголосять про створення нової церкви та оберуть її предстоятеля - патріарха нової помісної православної церкви.
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