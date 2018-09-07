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Співробітниця поліції в Далласі, штат Техас, помилилася квартирою і застрелила чоловіка, думаючи, що він вдерся до неї додому.

Стрілянина сталася в престижному житловому комплексі в одному кварталі від поліцейського відділку.

Поліція повідомляє, що жінка увійшла в квартиру, думаючи, що вона належить їй, і побачила всередині жертву - 26-річного чоловіка.

Постраждалого доставили в лікарню, де він пізніше помер.

Поліціянтку відсторонили від виконання обов'язків на час розслідування.

Шеф поліції Рені Голл заявила на прес-конференції в п'ятницю, що цей інцидент здається "дуже унікальною ситуацією".

"Зараз більше запитань, ніж відповідей", - зазначила вона.

Поліція каже, що вони взяли в офіцера зразок крові, щоб провести тест на наркотики та алкоголь. Зараз правоохоронці отримують ордер на її арешт.

Мати вбитого вже заявила NBC, що родина шокована звісткою про смерть.

"Треба бути несповна розуму, щоб не усвідомлювати, що зайшов не в ту квартиру. Він холостяк, в квартирі інші речі, - обурюється жінка. - І якщо ви намагаєтесь скористатись своїм ключем, а він не підходить, це мало б змусити вас зрозуміти, що ви не в тій квартирі".

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